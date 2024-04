Ora la Nato vuole armare direttamente l'Ucraina: il piano da 100 miliardi di Stoltenberg

Un pacchetto quinquennale di aiuti militari da 100 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina. È quanto prevede la proposta che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preparato per l'incontro con i ministri degli Esteri dell'Alleanza in corso a Bruxelles. Un piano che potrebbe incontrare non poche resistenze tra i 32 Paesi membri.

Già, perché finora la Nato aveva evitato un coinvolgimento diretto nella fornitura di armi all'Ucraina, lasciando questo compito agli Stati. Una scelta dettata dal timore che aiuti militari con "l'etichetta" dall'Alleanza potessero innescare un'escalation di tensioni con la Russia. La proposta di Stoltenberg rompe gli indugi, e lo fa in un momento particolarmente critico: Kiev lamenta di non essere equipaggiata a sufficienza per reggere al braccio di ferro con Mosca, mentre il presidente Usa Joe Biden non è riuscito ancora a vincere le resistenze dei Repubblicani per sbloccare i 60 miliardi di dollari promessi da più di un anno all'Ucraina. E se a novembre dovesse venire scalzato da Donald Trump alla Casa bianca, i rubinetti statunitensi per Kiev potrebbero restare chiusi a tempo indeterminato. In tutto questo, anche l'Unione europea fa fatica a trovare una quadra su come e quanto armare l'esercito ucraino.

La mossa del segretario della Nato, almeno nelle intenzioni, dovrebbe aggirare tali problemi. Il piano dovrebbe prevedere che l'Alleanza subentri in parte nel lavoro di coordinamento delle operazioni legate all'Ucraina al cosiddetto Gruppo Ramstein guidato dagli Stati Uniti, scrive l'agenzia stampa Reuters. La proposta sarà affrontata in via preliminare dai ministri degli Esteri, per poi venire portata al tavolo del summit Nato del prossimo luglio a Washington. Sempre che non si areni prima: già diversi Stati membri avrebbero manifestato più di una perplessità.