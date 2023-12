Perché Elon Musk rischia una maxi multa da 250 milioni

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di X (ex Twitter) per la violazione delle regole Ue sui servizi digitali, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di contrasto alla disinformazione e ai contenuti illegali. Lo ha annunciato il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, utilizzando proprio la piattaforma oggi di proprietà di Elon Musk.

La guerra a Gaza

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: da quando è in vigore il Digital service act (Dsa), ossia il regolamento con cui l'Ue intende contrastare la diffusione online di contenuti a rischio puntando il mirino in particolare sui colossi dei social media, l'ex Twitter è stata considerata la piattaforma più a rischio infrazione. Con il suo arrivo al timone, Musk ha cominciato a smantellare l'unità dell'azienda che si occupava proprio della lotta alla disinformazione, uno dei punti centrali del Dsa. Inoltre, ha fatto fuori i dirigenti che avevano lavorato a più stretto contatto con la Commissione europea per adeguare il social media alle nuove norme.

Cosa contesta Bruxelles

Musk ha assicurato a Bruxelles che X avrebbe tenuto fede ai suoi impegni, nonostante i cambiamenti nel management e la riduzione del personale. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, e lo scorso 13 ottobre la Commissione europea ha deciso di aprire un'indagine sull'ex Twitter. La ragione dell'indagine è stata "la presunta diffusione di contenuti illegali e di disinformazione, in particolare la diffusione di contenuti terroristici e violenti e incitamenti all'odio" riguardanti l'attacco di Hamas in Israele.

L'indagine è durata due mesi, e avrebbe confermato i sospetti di Bruxelles. Sono tre le principali contestazioni mosse da Breton a Musk: oltre alla sospetta violazione degli obblighi di contrasto ai contenuti illegali e alla disinformazione, c'è anche l'accusa di aver violato gli obblighi di trasparenza (le presunte carenze nel fornire ai ricercatori l'accesso ai dati accessibili pubblicamente di X) e di aver usato un'interfaccia utente "ingannevole" (in particolare in relazione ai segni di spunta collegati a determinati prodotti in abbonamento, i cosiddetti segni di spunta blu). Da qui la decisione di aprire una procedura d'infrazione, la prima da quando il Dsa è entrato in vigore.

Cosa rischia X e il nodo europee

Non è chiaro quanto durerà questa procedura. Di sicuro, se Musk non si adeguerà alle richieste della Commissione europea, X potrebbe ricevere una pesante multa fino al 6% del suo fatturato globale. Dato che nel 2022, il fatturato si è aggirato sui 4,5 miliardi di dollari, la sanzione potrebbe essere di 270 milioni di dollari, circa 250 milioni di euro. Saranno sufficienti a convincere il patron di Tesla a prendere le dovute contromisure?

A Bruxelles, questo è certo, si fa sul serio: il Dsa è visto come l'arma principale per proteggere le elezioni e la democrazia dalla disinformazione, e a giugno si apriranno le urne delle europee che potrebbero ridisegnare il panorama politico dell'Ue. Tra le forze date in ascesa ci sono i conservatori europei guidati da Giorgia Meloni. Sarà sicuramente un caso, ma la procedura d'infrazione arriva proprio a pochi giorni dalla partecipazione di Musk ad Atreju, la kermesse politica di Meloni. Quest'anno incentrata proprio sul futuro dell'Europa.