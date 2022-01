Il museo Van Gogh diventa salone di bellezza: "Così almeno possiamo aprire"

Lo scorso fine settimana, i Paesi Bassi hanno allentato alcune delle restrizioni che erano in vigore da circa un mese, permettendo a palestre, parrucchieri e negozi di riaprire. Ma i luoghi culturali hanno ricevuto l'ordine di rimanere chiusi al pubblico almeno fino al 25 gennaio. In segno di protesta teatri, musei e sale da concerto hanno aperto le loro porte oggi offrendo servizi di parrucchieri, bellezza e fitness, tutte attività permesse dalle regole.

Il Concertgebouw, la sala concerti di Amsterdam, si è unito alla mobilitazione e ha iniziato la sua giornata di protesta con una sinfonia del compositore americano Charles Ives, che è stata suonata dal vivo mentre due parrucchieri vestiti di nero eseguivano un taglio di capelli sul palco, entrambi indossando maschere. Il Museo Van Gogh ha trasformato una delle stanze della galleria d'arte in un salone di parrucchiere e di bellezza, con professionisti che tagliano i capelli e dipingono le unghie dei clienti con famosi dipinti dell'artista olandese. Con questa azione il museo ha voluto "attirare l'attenzione sulla grave situazione del settore culturale e sulla necessità di riaprire i musei il più presto possibile", ha spiegato in un comunicato stampa. La sua direttrice, Emilie Gordenker, ha detto che questa campagna vuole "sottolineare che le visite al museo sono sicure" e ha sollecitato che gli sia permesso di riaprire presto. I musei del Limburgo e della Frisia hanno partecipato alla campagna nazionale trasformandosi in una palestra, offrendo lezioni gratuite di yoga, zumba e altri sport.

"Le strade dello shopping, i negozi di mobili e le palestre sono pieni, ma un museo non può ricevere visitatori", ha denunciato il museo di Limburg, che ha offerto lezioni di 45 minuti ciascuna, tenute da istruttori professionisti, e un frullato nella caffetteria del museo dopo l'attività.

Circa 100 organizzazioni del settore culturale hanno anche presentato una proposta congiunta come tabella di marcia per la riapertura, stabilendo le misure di accesso che dovrebbero essere applicate, associate a tre livelli di rischio a seconda della fase della pandemia. I sindaci di Amsterdam e Rotterdam dicono che cercheranno di far rispettare le regole del coronavirus durante le proteste di mercoledì. I 25 presidenti del consiglio di sicurezza hanno concordato di "adottare lo stesso approccio" per assicurarsi che le regole non vengano infrante. "Non importa cosa pensiamo del settore culturale, questo è in conflitto con le regole del coronavirus", ha spiegato il loro portavoce.

Il 14 gennaio il primo ministro olandese Mark Rutte ha la riapertura di negozi, parrucchieri, club sportivi e università, lasciando però ristoranti, musei, teatri e cinema chiusi. L'allentamento delle regole arriva tra le pressioni delle imprese e l'indignazione dei settori della ristorazione e della cultura. Ma Rutte ha insistito che le restrizioni non possono essere completamente revocate a causa del drammatico aumento del numero di persone infettate dal Omicron. "Tutto allo stesso tempo non è possibile, il rischio è troppo grande", ha detto, ma ha previsto che ci potrebbe essere un ulteriore rilassamento delle regole entro la fine del mese.