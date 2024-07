Muore a 13 anni in spiaggia colpita da un fulmine

Tragedia in Grecia, dove una tranquilla giornata di mare e relax si è trasformata in un dramma. Lo scorso venerdì 28 giugno, un'adolescente di 13 anni ha perso la vita nella penisola calcidica, in un resort vicino al villaggio di Poseidi Halkidiki. Secondo quanto riferito dagli inquirenti la giovane stava nuotando con la famiglia su una spiaggia locale, quando è stata sorpresa da un improvviso e violento temporale seguito da molti fulmini.

La famiglia è riuscita a uscire dal mare e dirigersi verso l'auto, ma a quel punto la bambina è stata colpita da un violento e inaspettato fulmine che ne ha provocato la morte e ferito i genitori. Inutile, purtroppo, la corsa verso l'ospedale, dove la giovane è stata dichiarata morta.

"C'erano molti fulmini, ma è il tipico temporale estivo come se ne vedono tanti, che di solito non procurano alcun danno" ha riferito la sindaca Anastasia Halkia, sindaco di Kassandreia, città nel cuore della penisola calcidica vicina al luogo dell'incidente. In questo caso però le cose sono andate diversamente e un innocuo temporale si è trasformato in una vera e propria tragedia.