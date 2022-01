In Grecia partono le multe mensili ai non vaccinati, a febbraio la cifra raddoppierà

Al via da oggi in Grecia il sistema delle multe per i non vaccinati. Tutti gli over 60 che non hanno ancora ricevuto le dosi contro il coronavirus Sars-CoV-2 dovranno pagare un'ammenda da cinquanta euro, che a partire da febbraio salirà a cento. A differenza di quella italiana che è una tantum la mult ain Grecia andrà poi pagata ogni mese per chi si ostina a non voler fare l'iniezione. Come spiega il quotidiano 'Kathimerini', spiegando che da febbraio la sanzione aumenterà a 100 euro.

L'obiettivo del governo del premier Kyriakos Mitsotakis è sia quello di aumentare in questo modo il tasso di vaccinazione nel Paese, sia allentare la pressione sugli ospedali. A momento circa 300mila ultrasessantenni non hanno ancora ricevuto il le dosi e una parte dell'esecutivo sta facendo pressione affinché l'obbligatorietà sia estesa anche a chi ha un'età compresa tra i 50 e i 59 anni, ma per il momento non è stata presa una decisione in merito. Circa due terzi dei 10,7 milioni di abitanti della nazione sono attualmente completamente vaccinati mentre la media dell'Ue è di poco superiore al 70%. Il tasso di decessi e ricoveri giornalieri è aumentato in seguito alla recente diffusione della variante Omicron, sebbene la pressione sulla capacità di terapia intensiva sia leggermente diminuita.

Il ministro della Salute Thanos Plevris ha spiegato che le multe saranno riscosse attraverso l'ufficio delle imposte con i soldi da utilizzare per aiutare a finanziare gli ospedali pubblici. "Il fattore età è importante a causa del suo impatto sul servizio sanitario pubblico", ha detto Plevris. L'anno scorso è stato imposto un obbligo di vaccinazione a tutti gli operatori sanitari e a partire dal primo febbraio, i certificati di vaccinazione per gli adulti scadranno dopo sette mesi, a meno che il titolare non riceva un'iniezione di richiamo.