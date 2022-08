La multa da 350 euro per i bambini che chiedono l’elemosina

Chiedere l'elemosina con bambini di età inferiore ai 16 anni è ora severamente vietato a Bruxelles. Lo ha stabilito la giunta che governa la capitale, guidata da una coalizione di centrosinistra, che ha varato un nuovo regolamento che prevede una multa di 350 euro per chi viola la norma. Secondo i promotori dell'iniziativa, lo scopo principale del sistema è quello di proteggere i bambini.

La multa non verrà applicata dalla prima infrazione, ma soltanto in caso di recidiva. In un primo momento, le forze dell'ordine dovranno informare la persona del divieto di chiedere l'elemosina con un minore di 16 anni sul territorio della città di Bruxelles. Inoltre, verranno fornite informazioni sull'obbligo scolastico dei minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni di cui sono responsabili; sui compiti del Centro pubblico di azione sociale della città di Bruxelles; sul diritto dei bambini di età compresa tra i 2,5 mesi e i 3 anni di beneficiare di un posto gratuito in un centro di accoglienza della città; sul diritto di iscrivere qualsiasi bambino di età compresa tra i 3 e i 18 anni a una scuola comunale con i costi coperti per intero dall'amministrazione.

Sebbene il regolamento in questione inizi con una serie di linee guida volte a privilegiare l'integrazione dei bambini interessati nel sistema scolastico, è la questione delle multe a destare problemi. Quando il testo venne presentato per la prima volta, lo scorso marzo, la sua entrata in vigore è stata osteggiata da una serie di associazioni come la Lega per i diritti umani e Defence for Children International, che hanno presentato ricorso. Ma il tentativo di bloccare la legge non ha avuto successo e nei prossimi giorni il nuovo regolamento entrerà in vigore.