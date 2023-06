Morte Berlusconi, il politico tedesco: "È stata la mano di Dio dopo la vittoria del Napoli"

"Non voglio negare il rispetto per i morti. Ma forse è stata la mano di Dio: Berlusconi è morto nell'anno in cui la Ssc Napoli è diventata campione". È il commento alla scomparsa dell'ex premier italiano che il politico tedesco Fabio De Masi ha affidato a Twitter. De Masi è figlio di un sindacalista italiano, che combatté come partigiano in Piemonte, e di una insegnante di lingua tedesca. È stato deputato per la sinistra radicale della Die Linke al Parlamento europeo dal maggio 2014 all'ottobre 2017, quando si dimise in seguito alla sua elezione al Bundestag nelle elezioni federali, dove rimase in carica fino al 2021.