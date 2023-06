Muore d'infarto al call center, i colleghi in ufficio: "Abbiamo continuato a lavorare vicino al cadavere"

Una collega che muore in ufficio, colta da un infarto improvviso, con i colleghi del call center che hanno dovuto continuare a lavorare per due ore accanto al cadavere. È successo lo scorso 13 giugno nella sede della società di call center Konecta BTO, a Madrid, in Spagna. Come riportano i media locali, la tragedia è avvenuta al sesto piano di un palazzo nel quartiere di Canillejas, dove si trovano gli uffici dell'azienda che si occupa di fornire servizi di assistenza a diverse compagnie telefoniche come Iberdrola, Movistar, Vodafone e Inditex: intorno alle 13 un'operatrice di mezza età, Inmaculada, è crollata sulla sua scrivania, colta da un infarto fatale. I colleghi hanno cercato invano di rianimarla, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I sindacati spagnoli UGT e USO hanno denunciato la vicenda: "I soccorsi non hanno potuto fare nulla. Hanno coperto il cadavere con un telo e sono andati via". I media iberici riportano resoconti contrastanti sulle ore successive al decesso della lavoratrice. L'azienda ha spiegato di aver dato ai dipendenti la possibilità di andare via: "Potevano cambiare postazione, tornare a casa o restare al proprio posto. A nessuno è stato detto di restare sulla poltrona e continuare a rispondere alle telefonate, Nessuno è stato costretto, anzi, alcuni dipendenti sono ancora in smart working".

Diversa la versione denunciata dai sindacati, basata su uno scambio di messaggi tra i colleghi avvenuto proprio nelle ore successive alla morte della donna. I lavoratori si chiedevano se fosse il caso di andare via. "È morta una collega, ma dicono di continuare a rispondere alle chiamate", scriveva uno dei dipendenti a un altro collega. Per circa due ore i lavoratori hanno continuato con le loro attività, nonostante la presenza del cadavere avvolto in una coperta.

I sindacati hanno puntato il dito anche contro l'assenza di un protocollo da applicare in questo tipo di eventi. L'azienda, dopo un incontro con le sigle, ha assicurato che il decesso verrà riconosciuto come infortunio sul lavoro, con tutto ciò che comporta in termini di risarcimento. Sul caso verrà aperta un'indagine, mentre i colleghi ricordano con affetto l'operatrice scomparsa: "Era una cara donna. Lavoravano insieme da molti anni". La sua postazione è ancora vuota, ma il suo posto è stato riempito con un piccolo altare con foto, fiori e un messaggio: "Arrivederci, Inma".

