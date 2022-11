Monopattini vietati sui marciapiedi: dopo 57 morti in un anno, la Francia pensa a una stretta

La Francia vuole bandire i monopattini elettrici dai marciapiedi. La proposta arriva dopo che, in poco meno di 12 mesi, 57 pedoni hanno perso la vita a causa delle collisioni con gli e-scooter, rafforzando la necessità di "legiferare severamente" su questo argomento.

"I monopattini elettrici e i ciclisti non possono circolare sul marciapiede, che è riservato ai pedoni", ha dichiarato a Le Parisien Sophie Onfroy, designer dell'azienda Code Rousseau. Tuttavia "queste macchine per la cosiddetta 'mobilità dolce' sembrano aver dimenticato la differenza tra marciapiede, pista ciclabile e strada", ha continuato Onfroy. "Limitarsi ad affermare nella legge che il marciapiede è strettamente riservato ai pedoni non risolverà il problema. È come dire che è vietato guidare bevendo alcolici", ha dichiarato Jean-Paul Lechevalier, portavoce di una associazione per i diritti dei pedoni.

Per questo, il Consiglio nazionale francese per la sicurezza stradale (Cnsr) vuole fare in modo che i marciapiedi vengano "definiti legalmente" come uno spazio riservato ai pedoni, dinanzi ai rischi crescenti di collisione con biciclette e monopattini elettrici. Riunito in sessione plenaria, l'organo consultivo di Parigi prevede, in particolare, di "definire legalmente il marciapiede come parte della suolo pubblico riservato alla circolazione e all'uso dei pedoni". Questo renderebbe di fatto un reato il passaggio dei monopattini e di altri mezzi.