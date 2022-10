"Il mondo è guidato da rettili malvagi, l'unico che si oppone è Putin"

Il mondo è governato da "una cospirazione mondiale di rettili malvagi. L'unico che si oppone è Vladimir Putin". Parola di Thierry Baudet, leader del partito olandese di estrema destra Forum per la democrazia. Un personaggio noto per le sue invettive contro migranti e musulmani, accusato più volte di razzismo, e non nuovo a teorie cospirazioniste, come quella secondo cui la pandemia di Covid-19 è frutto di una macchinazione globale guidata da George Soros. Stavolta, però, Baudet si è superato.

"Sono un teorico della cospirazione - ha detto durante un'intervista rilasciata al sito americano Geopolitics and Empire - Credo che siamo governati da una cospirazione mondiale di rettili malvagi. L'unico che si oppone è Vladimir Putin. Sono un fan di Vladimir Putin. È il nostro cavaliere oscuro, il nostro eroe". Secondo Baudet, il presidente russo è l'ultimo baluardo contro l'imperialismo Usa: "Penso che vincerà Putin - ha proseguito, riferendosi al conflitto in Ucraina - Se vince, significherebbe la sconfitta del movimento globalista e dell'impero americano. Ecco perché trovo importante dirlo. Io sono l'unico che dice apertamente che Putin è un eroe e deve vincere. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerlo".

La passione per Putin, a dirla tutta, non ha sorpreso più di tanto gli olandesi: già nel 2016, Baudet si era distinto per il suo sostegno al presidente russo, definito un "capo di Stato amico", e si era opposto al trattato di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea, altro oggetto privilegiato delle sue invettive da euroscettico. Semmai, a suscitare ampio dibattito è la visione 'rettiliana' del mondo, che deriva dalle teorie di David Icke, cospirazionista inglese che a inizio novembre è atteso ad Amsterdam per incontrare pubblicamente i suoi seguaci.

"Il punto di vista di Icke è che c'è una battaglia tra il bene e il male", spiega il professore di studi ebraici Bart Wallet a Nos. "Il male sono quei rettili che fingono di essere umani. Hanno ordito un grande complotto per prendere il controllo della politica, della scienza, delle banche e dell'economia. È, per non dire altro, una visione del mondo alternativa e molto curiosa con lati molto pericolosi". Tra i lati pericolosi c'è l'antisemitismo: "Una delle dinastie più importanti tra quei rettili è la famiglia di banchieri ebrei Rothschild. Insieme a una cricca ebraica intorno a essa, si dice che siano pronti a governare il mondo. Si dice persino che la famiglia abbia causato l'Olocausto finanziando Hitler", spiega sempre Wallet.

Proprio per questa deriva antisemita, le autorità di Amsterdam stanno valutando se vietare il comizio di Icke, al quale dovrebbe partecipare anche Baudet. Del resto, il leader dell'estrema destra olandese, un tempo vicino a Giorgia Meloni (che lo invitò ad Atreju nel 2019) e oggi di fatto alleato della Lega Nord in Europa, ha più tempo a disposizione del solito. Il Parlamento olandese lo ha infatti sospeso dalla carica di deputato. La decisione è stata presa dopo che Baudet si è rifiutato di dichiarare il suo reddito e i suoi incarichi extra-parlamentari, in particolare quello di membro del consiglio di amministrazione di Amsterdam Media Group BV, che si occupa della "gestione di una casa editrice e di altre attività di gestione".

Baudet ha comunque rettificato la sua dichiarazione sui rettili, sostenendo che era una metafora: "Savo parlando di una cospirazione dietro le quinte di globalisti, servizi segreti, psicopatici. Coloro che ci fanno questo sono disumani, rettili, macchine, insomma insensibili". Niente rettili, insomma. Ma la cospirazione resta.