Tensione in Moldavia: chiuso per alcuni minuti lo spazio aereo

"Cari passeggeri in questo momento lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia è chiuso, stiamo aspettando la ripresa dei voli. Il programma di oggi subirà delle modifiche". Con questo messaggio la Air Moldova ha annunciato la chiusura temporanea dello spazio aereo in Moldavia, riaperto una trentina di minuti dopo attorno alle 14.30. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato a questa decisione. Secondo alcuni media moldavi lo spazio aereo sarebbe stato chiuso a causa di un drone, secondo altri per un missile russo. Poco dopo la riapertura dello spazio aereo, dall'aeroporto di Chisinau sarebbe decollato un Falcon dell'Aeronautica militare italiana.

Sandu: "Mosca sta pianificando un colpo di Stato in Moldavia"

La tensione nel Paese è molto alta: ieri la presidente, Maia Sandu, ha denunciato un presunto piano della Russia per attuare un colpo di Stato a Chisinau. In un briefing la Sandu ha dichiarato che la Russia mira "a rovesciare l'ordine costituzionale, a cambiare il potere legittimo da Chisinau a uno illegittimo che metterebbe la Moldavia a disposizione della Russia per fermare il processo di integrazione europea. Il cambio di potere a Chisinau verrebbe forzato attraverso azioni violente mascherate da proteste della cosiddetta opposizione". Mosca, però, ha respinto ogni accusa.