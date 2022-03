Fugge dall'Ucraina nascondendo 26 milioni di euro: "Deve partorire"

La moglie di un importante politico ucraino è finita al centro delle polemiche nel suo Paese dopo che un quotidiano locale ha pubblicato la notizia che la donna sarebbe fuggita in Ungheria portando con sé circa 26 milioni di euro. Un caso che ha rinfocolato la rabbia di una parte dell'opinione pubblica ucraina contro politici e imprenditori che in questi giorni di guerra avrebbero trasferito le loro fortune liquide all'estero, invece di aiutare la resistenza e i concittadini più esposti alle conseguenze del conflitto.

Anastasia Kotvitska, questo il nome della donna, è la moglie del 52enne Igor Kotvitsky, ex parlamentare che nella passata legislatura aveva conquistato il titolo di deputato più ricco della Rada. Secondo quanto scrive il Times, Kotvitsky controlla, tramite suoi fedelissimi, i sistemi di energia nucleare e i depositi di uranio del Paese. Si ritiene inoltre che abbia stretti legami d'affari e politici con Arsen Avakov, che è stato ministro degli Interni fino all'estate scorsa.

Quando è emersa la notizia della fuga della moglie in Ungheria, l'uomo d'affari aveva spiegato che il trasferimento era stato deciso perché la donna è incinta e a breve dovrà partorire. Kovitsky ha però negato che la consorte avesse con sé del denaro: "Tutti i miei soldi sono nelle banche ucraine, non ho prelevato nulla", ha detto, prima di chiudere il suo account sui social media, secondo quanto riporta sempre il Times.

Una versione che sarebbe stata smentita dalle autorità di Budapest, secondo quanto denunciato da Seyar Khushutov, un uomo d'affari di Kiev che ha rivelato il caso: Kotvitska, una volta giunta in Ungheria, avrebbe dichiarato di avere una somma in contanti pari a circa 22 milioni di euro. L'ingente bottino sarebbe passato "inosservato" alla frontiera ucraina. Secondo Khushutov, diversi doganieri ucraini starebbero favorendo la fuga dei capitali dal Paese in cambio di tangenti. "I nomi dei doganieri e delle guardie di frontiera che fanno questo sono ben noti in circoli ristretti", ha detto. Questi pagamenti illeciti ammontavano a "tra il 3 e il 7,5 per cento", a seconda dell'importo e del livello del richiedente.

Il caso di Kotvitsky non è isolato. Il quotidiano Obozrevatel ha segnalato che almeno 20 deputati sarebbero fuggiti dal Paese dopo l'inizio della guerra. Alcuni di questi sono accusati di collaborazionismo con la Russia. Mentre il procuratore generale Irina Veneditkova ha annunciato che ci sono delle indagini in corso per valutare chi, tra alti funzionari, politici ed esponenti delle istituzioni, ha abbandonato l'Ucraina e per quali ragioni. Una lista di presunti "traditori" conterrebbe già oltre 200 nomi.