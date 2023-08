Per mesi gli versa veleno nel caffè: il marito la scopre grazie a una telecamera

Per mesi ha inserito gocce di candeggina nella macchina del caffè usata dal marito, ma l'uomo l'ha scoperta e fatta arrestare. Protagonisti una donna statunitense di origine filippina, Melody Felicino, e il marito Roby Johnson, soldato dell'esercito Usa di stanza in Germania.

È proprio nella base tedesca che sarebbe cominciato il tentativo di omicidio: secondo quanto riporta la Cnn, la donna, sapendo dell'abitudine del marito di prepararsi del caffè da portare a lavoro, ogni mattina inseriva una piccola quantità di candeggina nell'acqua della macchinetta. I due avevano deciso di divorziare, ma erano costretti a vivere sotto lo stesso tetto all'interno di una base dell'aeronautica statunitense.

All'inizio dello scorso marzo, Johnson aveva avvertito uno strano sapore nel caffè, ma l'aveva attribuito in un primo momento all'acqua del rubinetto. Dopo aver continuato a bere la sua bevanda per una quindicina di giorni, ha deciso di sottoporre l'acqua a un test chimico. Non trovando alcuna sostanza sospetta, è passato ad analizzare il caffè, trovando altre tracce di cloro. È stato a quel punto che, di nascosto alla moglie, ha smesso di bere il caffè. In contemporanea, ha installato una telecamera in cucina, scoprendo così che Melody versava qualcosa nella sua caffettiera.

Il militare non ha denunciato immediatamente la moglie, ma ha atteso di tornare in patria, in Arizona, per poterlo fare presso un tribunale Usa. La coppia è stata trasferita a inizio giugno ??alla base aerea Davis-Monthan di Tucson, dove sono stati sistemati in un alloggio temporaneo. Qui, l'uomo ha installato un sistema di telecamere nascoste dietro dei finti allarmi antincendio. È stato così che il militare ha potuto ricostruire tutte le fasi del tentato avvelenamento della moglie e consegnare i video alla polizia per formalizzare la denuncia. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio di primo grado, tentata aggressione aggravata e aggiunta di veleno a cibi o bevande.

