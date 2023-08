Il giallo del bimbo trovato morto in un fiume: la polizia chiede aiuto per identificarlo

"Qualcuno, da qualche parte, sa qualcosa su questo ragazzo". La polizia tedesca ha chiesto aiuto all'Interpol per riuscire a scoprire l'identità di un bambino, di età compresa tra i cinque e i sei anni, trovato senza vita in un tratto del fiume Danubio che attraversa la Baviera, in Germania, il 19 maggio del 2022.

Il giallo del bimbo trovato morto nel Danubio

I resti del piccolo sono stati rinvenuti avvolti nell'alluminio e appesantiti con una lastra di pietra. Non è chiaro per quanto tempo il corpo sia rimasto in acqua, ma secondo le analisti delle autorità tedesche, il bambino era alto 110 cm, pesava circa 15 kg, aveva i capelli castani e gruppo sanguigno "0". Nonostante sia passato oltre un anno dal ritrovamento, l'identità del piccolo rimane un mistero.

Per questo motivo, su richiesta delle autorità tedesche, l'Interpol ha diffuso ai 195 Paesi membri dell'organizzazione, un cosiddetto "Black Notice", un allarme internazionale utilizzato per raccogliere informazioni sui corpi non identificati. Vengono inoltre resi pubblici dettagli sul ritrovamento del cadavere e le immagini della ricostruzione facciale e delle caratteristiche fisiche. La speranza è di raccogliere informazioni utili a determinare, non soltanto l'identità del ragazzo, ma anche le circostanze sospette che circondano la sua morte.

Il Black Notice dell'Interpol

"Che si tratti di una vittima di violenza o di rapimento - ha sottolineato il segretario generale dell'Interpol Jurgen Stock - siamo determinati a fare luce sulla sua morte. Qualcuno, da qualche parte, sa qualcosa". Si tratta della prima volta che l'Interpol rende pubblico un Black Notice riguardante il cadavere non identificato di un bambino. Il fatto che il bambino non sia stato ancora identificato, dopo oltre un anno dal ritrovamento del corpo, lascia pensare gli investigatori che possa provenire da un Paese diverso dalla Germania, motivo per cui è stato deciso di ampliare le indagini.

"I cittadini - conclude l'avviso della polizia tedesca - in particolare coloro che ricordano un bambino scomparso le cui caratteristiche e scomparsa indicano un potenziale collegamento con questo caso, sono invitati a contattare la squadra nazionale di polizia tedesca per qualsiasi informazione".

