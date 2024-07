I missili Usa a lungo raggio tornano nel cuore dell'Europa: "Possono colpire la Russia"

Per la prima volta dalla fine della Guerra fredda, gli Stati Uniti dispiegheranno in Germania missili a lungo raggio che potrebbero colpire obiettivi nel cuore della Russia. La decisione è stata annunciata a margine del summit Nato di Washington e ha provocato, come da attese, l'immediata reazione di Mosca, con il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabko che ha promesso una "risposta militare alla nuova minaccia".

Secondo quanto emerso finora, il dispiegamento dei missili avverrà a partire dal 2026. Si tratterà di missili da crociera Tomahawk, SM-6 e ipersonici, armi che erano state vietate in base al trattato Inf tra gli Stati Uniti e l'ex Unione sovietica, siglato alla fine degli anni '80. Tale trattato prevedeva l'impegno di Mosca e Washington a smantellare i rispettivi arsenali di missili a lungo raggio sul suolo europeo. Il patto ha retto per un ventennio, fino al 2019, ossia quando gli Usa, che da tempo lamentavano da parte di Mosca il venir meno degli accordi, hanno deciso di ritirarsi dal trattato.

Adesso, l'annuncio del ritorno dei missili statunitensi. Per Ryabkov, "questo è solo un anello della catena di un percorso di escalation", ha detto il ministro russo accusando la Nato e gli Stati Uniti di cercare di intimidire la Russia. Tomahawk e simili possono colpire bersagli a una distanza massima di 2.500 chilometri. Le forze armate europee attualmente non hanno la capacità di effettuare i cosiddetti "attacchi profondi di precisione", ricorda il quotidiano tedesco Spiegel.

L'accordo con gli Usa ha sollevato non poche perplessità in Germania. Da un lato, c'è chi teme che il patto possa venire meno qualora Donal Trump dovesse tornare alla Casa bianca. Dall'altro, i Verdi, che fanno parte della maggioranza del governo di Olaf Scholz, hanno duramente criticato l'arrivo dei missili sul suolo tedesco: "Può (...) aumentare la paura e lasciare spazio alla disinformazione e all'incitamento", ha dichiarato la portavoce per la sicurezza dei Verdi, Sara Nanni, al quotidiano tedesco Rheinische Post.