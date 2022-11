Licenziato il giornalista che aveva scritto che il missile in Polonia era russo

Quando la scorsa settimana l'Associated Press ha battuto il lancio secondo cui il missile caduto in Polonia sarebbe stato lanciato dai russi, nel mondo si è rapidamente sparsa la paura che si fosse davvero sull'orlo di una nuova Guerra mondiale. Il giornalista che aveva dato la notizia aveva citato un "alto funzionario dell'intelligence statunitense" come sua fonte dell'informazione. Ma poi si è scoperto che invece il missile era stato lanciato per errore dagli stessi ucraini, e solo una reazione molto calma e pacata della Nato ha evitato che la situazione degenerasse.

Adesso, secondo quanto riporta il Washington Post, l'autorevole agenzia di stampa statunitense ha licenziato dopo un breve indagine il 35enne James LaPorta, giornalista specializzato in sicurezza nazionale che aveva dato la notizia. Questo perché secondo le linee guida dell'AP bisogna citare "più di una fonte quando la fonte è anonima", e a maggior ragione quando si tratta di un'informazione così delicata e con conseguenze così potenzialmente devastanti.

La notizia data dall'agenzia poche ore dopo la caduta della bomba era stata ripresa da giornali e siti di tutto il mondo, con titoli che dichiaravano che "missili russi" avevano colpito uno Stato della Nato ed erano subito iniziate le speculazioni sulla possibilità che la Nato invocasse il suo patto di mutua difesa stabilito dall'articolo 5 e che il conflitto in Ucraina si estendesse al resto d'Europa.

I leader mondiali si trovavano al vertice del G20 a Bali al momento dell'attacco missilistico e il presidente degli Usa Joe Biden ha convocato una riunione con gli altri leader mondiali. Dopo ore di tam tam sono cominciate ad affiorare ricostruzioni differenti e lo stesso Biden ha detto dopo poco che era "improbabile" che il missile che aveva ucciso due persone in un villaggio polacco fosse stato russo.

In seguito al caos, la storia originale dell'AP è stata messa offline e sostituita con una nota di correzione. "In versioni precedenti di un articolo pubblicato il 15 novembre 2022, l'Associated Press ha riportato erroneamente, sulla base delle informazioni di un alto funzionario dell'intelligence americana che ha parlato a condizione di anonimato, che i missili che avevano attraversato la Polonia e ucciso due persone erano russi", si legge nella nota.

"I rigorosi standard editoriali e le pratiche dell'Associated Press sono fondamentali per la sua missione come organizzazione giornalistica indipendente. Per garantire che il nostro reportage sia accurato, equo e basato sui fatti, ci atteniamo a questi standard e li facciamo rispettare, anche per quanto riguarda l'uso di fonti anonime", ha dichiarato un portavoce dell'AP a The Daily Beast quando il sito ha chiesto un commento sul licenziamento di LaPorta.

Non è ancora noto se altri giornalisti siano stati licenziati. Secondo le linee guida sui valori e i principi giornalistici dell'AP "i giornalisti che intendono utilizzare materiale proveniente da fonti anonime devono ottenere l'approvazione del loro responsabile delle notizie prima di inviare la storia alla redazione. Il manager è responsabile del controllo del materiale e della sua conformità alle linee guida dell'AP".

