Modella olandese 'no vax' rinuncia a competere a Miss Mondo pur di non fare la dose

La paura del vaccino contro il Covid ha distrutto il sogno della ventunenne olandese Dilay Willemstein di partecipare a Miss Mondo. La ragazza, vincitrice dell’edizione nazionale del concorso, era stata incoronata nel luglio di quest'anno, battendo nove candidate e guadagnando così la possibilità di rappresentare i Paesi Bassi all’edizione mondiale della più famosa competizione mondiale di bellezza che avrà luogo a Porto Rico il 16 dicembre.

La ventunenne, ha detto al giornale Algemeen Dagblad (Ad) di “non sentirsi pronta” a ricevere l’iniezione ma non ha escluso la possibilità di farlo un giorno. Willemstein durante l'intervista ha spiegato che rappresentare il suo Paese era il suo sogno, per questo ha riflettuto a lungo sul da farsi, ma più si avvicinava il momento di prendere appuntamento per il vaccino più si sentiva angosciata. Alla fine, ha deciso di ritirarsi dalla competizione e rifiutare la dose. “Penso che mi sarei pentita di più se avessi fatto qualcosa che non mi fa sentire bene. Il giorno in cui ho fatto la scelta, mi sono sentita molto male. Ma mi piace guardare avanti. Questa porta si sta chiudendo, ma se ne apriranno di nuove per me".

Dato che il concorso si terrà a Porto Rico, la ragazza avrebbe dovuto fare il vaccino prima di imbarcarsi sul volo per l’isola caraibica. Secondo quanto dichiarato ad Ad, Willemstein non era a conoscenza di questo obbligo quando ha partecipato al concorso nazionale. Il fatto è stato confermato da Katja Maes , amministratrice delegata di Miss Mondo Olanda, che ha spiegato al giornale di non aver richiesto lo stato di vaccinazione delle concorrenti perché faceva parte delle loro informazioni mediche private e "non sapevano in anticipo se vaccinare o meno sarebbe stato un problema".