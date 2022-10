Il ministro di Orban vola a Mosca. M5s: “Meloni condanni la visita”

È bufera sulla partecipazione di Peter Szijjarto, ministro degli Esteri ungherese, a una conferenza sull’energia a Mosca. Nel giorno segnato dai bombardamenti dell’esercito russo a Kiev e in altre città ucraine, la presenza del capo della diplomazia ungherese alla conferenza in Russia sul tema dell'energia è stata confermata dal programma dell’evento. L’esponente dell’esecutivo guidato da Viktor Orban parteciperà in presenza a un dibattito dedicato alle “Tendenze energetiche globali: oggi e domani”.

“Ancora più grave è il fatto che prenderà parte a un panel con Alexander Dyukov, presidente di Gazprom Neft e già destinatario delle sanzioni della Gran Bretagna e dall’Australia”, ha fatto notare Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “A Dyukov lo scorso 8 agosto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha revocato per indegnità le onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia”, ha aggiunto la deputata. Di qui l’invito alla premier italiana in pectore, notoriamente vicina alle posizioni di Orban, affinché assuma una chiara presa di posizione contro la trasferta del ministro degli Esteri ungherese.

“Giorgia Meloni deve condannare nel modo più assoluto questa visita che avviene in un momento delicato e sanguinoso della guerra ucraina ed è scandaloso che il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli minimizzi le ambiguità di Orban con la Russia di Putin”, ha dichiarato Ferrara. “Proprio oggi Ungheria e Serbia hanno annunciato la costruzione di un oleodotto che porterà il petrolio russo nel cuore dell’Europa”, ha fatto notare la parlamentare evidenziando che le conversazioni tra Budapest e Mosca non sono dedicate a convincere la Russia a interrompere i combattimenti. “Il disegno di Orban è chiaro: indebolire l’Unione europea e fare affari con Putin sulla pelle dei cittadini ucraini. Meloni dica immediatamente da che parte sta”, ha concluso l’eurodeputata dei Cinquestelle.