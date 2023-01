Nominato il nuovo ministro della Difesa tedesco, carri armati all'Ucraina più vicini

L'attuale ministro degli Interni dello Stato della Bassa Sassonia, il socialdemocratico Boris Pistorius, sarà il nuovo ministro della Difesa tedesco. L'esponente dell'Spd è stato chiamato dal cancelliere Olaf Scholz a sostituire la collega di partito Christine Lambrecht, che proprio ieri ha rassegnato le dimissioni dal delicato ruolo in questo momento storico, dopo essere finita al centro della bufera per una serie di errori e gaffes che ne avevano compromesso la posizione.

Pistorius è "la persona giusta" per il ruolo, ha detto Scholz annunciando la sua nomina e sottolineando che si tratta di "un politico di spicco del nostro Paese, di grande esperienza amministrativa, che si occupa da anni di politica di sicurezza e che, con la sua competenza, la sua assertività e il suo grande cuore, è esattamente la persona giusta per guidare la Bundeswehr (l'esercito tedesco, ndr) in questo svolta". Il 62enne Pistorius, poco conosciuto a livello nazionale nonostante si sia candidato alla guida del partito socialdemocratico nel 2019, è stato ministro dell'Interno della Bassa Sassonia dal 2013 ed è stato a lungo considerato come un candidato ad assumere una posizione nel governo centrale. Con la sua scelta e il ritorno in questo ruolo di un uomo, dopo tre donne in carica dal 2013 (di cui una è stata l'attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen), mette in discussione la promessa di Scholz di mantenere la parità di genere nel governo, e potrebbe aprire la strada a un rimpasto.

Con la sua nomina Volodymyr Zelensky può sperare di avere presto la flotta di moderni carri armati che spera possa cambiare il corso della guerra contro la Russia. A quasi 11 mesi dall'invasione della Russia, Kiev sostiene che questi mezzi darebbero alle sue forze la potenza di fuoco mobile di cui hanno bisogno per scacciare le truppe russe. I carri armati Leopard di fabbricazione tedesca - cavallo di battaglia degli eserciti di tutta Europa - sono considerati la migliore scelta plausibile ma non possono essere consegnati senza l'autorizzazione di Berlino, che finora non è stata data pe ril timore che questo aiuto avrebbe potuto spingere Vladimir Putin ad allargare il conflitto. Ma le cose ora sono destinate a cambiare e la questione dei carri armati è stata messa in cima alla lista delle priorità del nuovo ministro della Difesa. "Quando la persona verrà nominata, questa è la prima questione da decidere concretamente", ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck all'emittente radiofonica Deutschlandfunk.

Gli alleati della Nato venerdì si riuniranno proprio in una base aerea statunitense in Germania per discutere di come continuare con il sostegno militare all'Ucraina, e si prevede che Berlino sciolga definitivamente le riserve sulla questione dei carri armati prima di quel giorno. I Leopard, che la Germania ha prodotto a migliaia durante la Guerra Fredda sono utilizzati dagli eserciti di tutta Europa. La Polonia e la Finlandia hanno già detto che li invieranno a Kiev se Berlino darà l'approvazione. Gi Stati Uniti invece vogliono inviare i carri armati Abrams, che però sono considerati inappropriati in grandi quantità perché funzionano con motori a turbina che bruciano troppo carburante per essere pratici per l'Ucraina. Il Regno Unito è stato il primo Paese a infrangere il tabù dell'invio di carri armati pesanti nel fine settimana, impegnandosi a inviare uno squadrone di Challenger.