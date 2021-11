Ministra disabile resta fuori dalla Cop26: "Nessun ingresso accessibile in carrozzina"

È arrivata da Israele per partecipare alla Cop26, il vertice Onu sul clima in corso a Glasgow, in qualità di ministra dell'Energia del suo Paese. Ma è rimasta fuori al gelo: nessuno degli ingressi della sede del summit, infatti, era accessibile per chi come lei si muove in carrozzina. Uno smacco che Karin Elharrar ha denunciato su Twitter, provocando non poco imbarazzo tra gli organizzatori.

Il fatto è accaduto ieri nella prima giornata ufficiale della Cop26 . Elharrar, affetta da distrofia muscolare, utilizza una sedia a rotelle e un veicolo speciale per disabili per spostarsi. Giunta davanti l'ingresso dalla conferenza ha scoperto che non era possibile per lei entrare con la carrozzina: "Mi è stato detto che l'unico modo per entrare era camminare a piedi per quasi un chilometro o salire su una navetta, che però non era accessibile per chi è in sedia a rotelle". Stando a quanto ricostruito, la ministra è stata condotta ad altri ingressi, ma non è stata in grado di accedere alla conferenza da nessuno di essi.

Dopo due ore di tentativi, è stata costretta a lasciare il quartier generale della Cop26. "Sono andata alla conferenza internazionale sul clima per promuovere la lotta congiunta nella crisi climatica attraverso incontri con le mie controparti in tutto il mondo", ha detto. "Purtroppo, ciò non è stato possibile a causa di problemi di accessibilità che non hanno alcuna giustificazione nell'anno 2021".

Il segretario per l'ambiente del Regno Unito, George Eustice, si è detto "profondamente dispiaciutp per l'incidente", aggiungendo che si è trattato solo di un problema di comunicazione: gli organizzatori non erano a conoscenza delle richieste di Elharrar e quindi non avevano preso le giuste disposizioni. “So che nella maggior parte degli altri ingressi c'è l'accesso per chi arriva con la sedie a rotelle. Lei è arrivata a un ingresso dove non c'era questa accessibilità”.