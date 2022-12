Il ministero degli Esteri olandese "infestato dal razzismo"

Nel ministero degli Esteri olandese è profondamente radicata una cultura di razzismo, discriminazione ed esclusione. Lo afferma un rapporto indipendente commissionato dal dicastero stesso. Il documento è stato redatto in risposta al movimento Black Lives Matter e include le esperienze di membri del personale che affermano di essere stati oggetto di battute, abusi verbali e insinuazioni razziste.

Il report, basato su interviste a 33 membri del personale all'Aia e all'estero, nonché su focus group composti da funzionari del personale e consulenti politici, ha evidenziato due questioni ricorrenti. Il primo è stato il modo in cui i membri del personale musulmani sono stati spesso invitati dai loro colleghi a condannare gli attacchi terroristici. Il secondo era il sospetto che alcuni membri del personale avessero ottenuto il posto di lavoro a causa della loro etnia. In un caso, un intervistato ha raccontato agli autori del rapporto che un ufficio del personale aveva detto che era un peccato che l'intervistato non fosse lesbica o disabile, perché allora ci sarebbero state "due spunte in più" dopo il suo nome.

Il report ha evidenziato il modo in cui le origini delle persone sono state utilizzate per mettere in dubbio la loro lealtà e l'uso di un linguaggio denigratorio per descrivere diversi gruppi etnici. "I lavoratori", si legge nel rapporto, "sono oggetto di battute razziste e di scarse aspettative e talvolta sono visti dai colleghi bianchi come "gli altri", non come cittadini olandesi a pieno titolo", riporta il testo. "Questa enfasi sul background etnico e culturale delle persone ha portato anche a interrogarsi sulla loro lealtà". Il personale ha raccontato che spesso "le persone vengono descritte come scimmie, negri e Zwarte Piet (personaggio del folklore dei Paesi Bassi e del Belgio da decenni al centro di polemiche in quanto associato alla pratica del blackface, ndr) sulla base del colore della loro pelle".

In risposta al rapporto, il segretario generale del ministero, Paul Huijts, ha definito i risultati "inaccettabili" e il ministro degli Affari esteri, Wopke Hoekstra, ha dichiarato che il ministero introdurrà misure per combattere il razzismo all'interno dell'organizzazione.