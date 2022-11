Trovata la 'Kryptonite', ricercatori scoprono 2 nuovi minerali su un meteorite

Due minerali mai visti prima sulla Terra sono stati scoperti all'interno di un enorme meteorite in Somalia. La scoperta riporta alla mente la kryptonite, il minerale immaginario presente nel pianeta di origine di Superman e che insiama a lui è arrivato sulla terra. Entrambi i minerali scoperti in Somalia sono stati identificati su una singola fetta di 70 grammi del meteorite che è stata inviata all'Università di Los Angeles per la classificazione, e sembra che ci sia già un potenziale terzo minerale.

Chris Herd, professore del dipartimento di Scienze della Terra e dell'Atmosfera e curatore della collezione di di questi oggetti spaziali dell'Università di Alberta, era stato contattato nel 2020 per cercare di classificare un meteorite di 15 tonnellate scoperto in Somalia, il nono più grande mai trovato. "Nel corso della classificazione mi sono imbattuto in alcune inclusioni, alcuni potenziali minerali diversi e interessanti al suo interno. Ora abbiamo scoperto che in questo meteorite somalo ce ne sono almeno due che non sono mai stati scoperti prima", ha spiegato il docente.

"La maggior parte delle persone che fanno il mio mestiere, durante la loro carriera, non ne trovano nemmeno uno nuovo. Qui, solo esaminando questo meteorite... ne abbiamo trovati due", ha detto Herd. "È stato un momento emozionante quando il mio collega, il dottor Andrew Locock, si è occupato delle analisi. Il primo giorno in cui l'ha esaminato, è venuto da me e mi ha detto: 'Penso che ci siano almeno due nuovi minerali', basandosi sulla loro chimica, sul rapporto tra gli elementi presenti - in questo caso, ferro, fosforo e ossigeno - e questo è stato davvero emozionante", ha concluso.

Minerali simili erano stati creati sinteticamente in laboratorio negli anni '80 ma non erano mai stati registrati in natura, ha dichiarato Herd al Guardian, aggiungendo che il ritrovamento potrebbe aiutare a capire come funziona il "laboratorio della natura" e potrebbero avere usi reali ancora sconosciuti.

I due reperti sono stati chiamati elaliite ed elkinstantonite. Il primo prende il nome dal meteorite stesso, soprannominato "El Ali" perché è stato trovato vicino alla città di El Ali, nella regione di Hiiraan in Somalia mentre al secondo è stato dato il nome di Lindy Elkins-Tanton, vicepresidente della Asu Interplanetary Initiative, professore presso la School of Earth and Space Exploration dell'Arizona State University e ricercatore principale della prossima missione Psyche della Nasa.