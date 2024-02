Minaccia di sgozzare il suo prof su Instagram: arrestato

Uno studente di 17 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di sgozzare il suo insegnante di filosofia in una conversazione su Instagram con tre amici. Sarebbe stato uno di loro a segnalare le minacce alla polizia. È successo vicino a Dunkerque, in Francia.

Il giovane non ha precedenti penali, né risulta collegato a gruppi terroristici e criminali. Le autorità, però, si sono mosse con estrema rapidità e con il pugno duro, tanto più visti i recenti fatti di sangue che hanno sconvolto la Francia, a partire dall'assassinio di Samuel Paty, insegnante accoltellato e poi decapitato da un giovane jihadista di origine cecena nel 2020.

L'omicidio di Paty era avvenuto dopo che il professore aveva mostrato delle vignette satiriche su Maometto ai suoi studenti. Nel caso dell'insegnante di Dunkerque, però, le questioni religiose non c'entrano. Il 17enne, infatti, aveva preso di mira il suo prof per via del cambio di orario scolastico che sarebbe stato promosso proprio da questo insegnante e che avrebbe comportato più ore di lezione in classe.

Parlando con tre suoi amici su Instagram, lo studente avrebbe confessato l'intenzione di punire il professore sgozzandolo. Uno degli amici ha segnalato le minacce sulla piattaforma online Pharos, un sito governativo che permette di denunciare contenuti illeciti. Dopo 24 ore dalla denuncia, la polizia ha arrestato il 17enne e istituito un servizio di scorta davanti la scuola.