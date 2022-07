Kiev: "Un milione di soldati con armi Nato per riprenderci il sud del Paese"

L'Ucraina preparando una forza da un milione di uomini equipaggiata con della Nato per riconquistare i territori meridionali occupati dalla Russia come la Crimea e Mariupol. Lo ha dichiarato in un'intervista al Times il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, spiegando che il presidente Volodymyr Zelensky ha ordinato all'esercito ucraino di riprendere il possesso delle aree costiere occupate che sono vitali per l'economia del Paese, anche se al momento sembra difficile che la cosa possa davvero realizzarsi, e quello dell'esponente del governo sembra più un grido di aiuto che un piano reale.

“Comprendiamo che, politicamente, è davvero necessario per il nostro Paese. Il presidente ha dato ordine al capo supremo militare di elaborare i piani. Dopodiché, lo staff generale sta facendo i progetti e dice che per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di XYZ”, ha detto. "Questo è il mio lavoro. Sto scrivendo lettere alle controparti nei Paesi partner, i generali parlano del perché abbiamo bisogno di questo tipo di armi e poi prendiamo le decisioni politiche”, ha raccontato al quotidiano britannico.

Proprio il Regno Unito di Boris Johnson è stato, insieme agli Usa, lo Stato che ha fornito più armamenti per resistere all'invasione ordinata da Vladimir Putin, contribuendo a sostituire il vecchio equipaggiamento sovietico con l'artiglieria standard dell'Alleanza atlantica, con sistemi di lancio multipli di razzi e droni ad alta tecnologia. “È stato un processo lungo, ci è voluto un mese e mezzo, ma abbiamo ottenuto un risultato. L'Ucraina aveva forze armate di epoca sovietica con armi vecchie di trent'anni. Abbiamo cambiato questa cosa in tre mesi", ha detto.

Il ministro, 56enne, si è detto soddisfatto del sostegno che l'Ucraina sta ricevendo dai partner della Nato, ma non del ritmo delle consegne, sostenendo che i Paesi occidentali stanno intensificando le forniture di armi ora perché la nazione dimostrato di poter combattere. "Ho cercato di spiegare che dopo otto anni di guerra ibrida abbiamo più di 400mila veterani più i loro parenti in diverse parti del mondo", ha detto Reznikov. "I lavoratori dalla Polonia al Portogallo hanno deciso di tornare in Ucraina per difendere il loro Paese". “Siamo persone del mondo libero e con un vero senso di giustizia e libertà. Abbiamo circa 700mila soldati nelle forze armate e se aggiungiamo la guardia nazionale, la polizia, la guardia di frontiera, siamo circa un milione di persone". I soldati britannici stanno già addestrando due battaglioni di soldati ucraini in Inghilterra come parte dell'impegno di Johnson di addestrare 10mila soldati ogni 120 giorni, e Kiev ora spera che con la sua partenza il sostegno da parte di Londra non cambierà.