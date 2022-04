Dall'Ue a Elton John: raccolti oltre 10 miliardi per l'Ucraina

Governi, star internazionali, ma anche semplici cittadini. Ha raggiunto la soglia di 10,1 miliardi di euro la raccolta fondi "Stand Up for Ukraine", lanciata a Varsavia dall'Unione europea, dal premier canadese Justin Trudeau e dall'organizzazione internazionale Global Citizen. Le risorse andranno ad aiutare sfollati e rifugiati ucraini.

Artisti come Elton John, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Annie Lennox e Chris Rock si sono uniti alla campagna. "Siamo devastati nel vedere la sofferenza delle persone in Ucraina", ha detto Elton John su Facebook. La leggenda del pop 75enne ha invitato i suoi fan ad "aiutare le persone le cui vite sono state sconvolte e che hanno rinunciato a tutto per una vita più sicura". "Nessuno dovrebbe passare attraverso questo tipo di tragedia", ha aggiunto Elton John.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito "fantastico" il ricavato dell'evento, di cui è stata la principale artefice. "Il mondo ha impegnato 9,1 miliardi di euro nell'ambito della campagna (...) Inoltre, la Commissione, insieme alla Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), aggiungerà un altro miliardo di euro per gli sfollati in Ucraina".

Della somma promessa dalla Commissione europea, 600 milioni andranno alle autorità ucraine e 400 milioni agli "Stati di confine che stanno facendo un lavoro straordinario nell'aiutare i rifugiati", ha affermato. L'Italia, attraverso il premier Mario Draghi, ha annunciato lo stanziamento di 600 milioni di euro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i donatori attraverso un videomessaggio. "Il coraggio ucraino ha già unito l'intero mondo democratico", ha detto.