Sui migranti Parigi promette di aiutare l'Italia: "Un dovere la solidarietà europea"

La Francia ha promesso di collaborare con l'Italia per provare ad arginare la crisi dei migranti che ha travolto Lampedusa, dove questa settimana sono arrivati circa 11mila migranti, quasi il doppio della popolazione locale dell'isola che ha dichiarato lo stato di emergenza. I ministri degli Interni di Parigi e Roma si sono accordati per intraprendere un'azione congiunta per rafforzare la "prevenzione delle partenze dei migranti" e combattere i "contrabbandieri", ha dichiarato il francese Gérald Darmanin.

"Ho appena avuto una lunga discussione con il mio omologo italiano" Matteo Piantedosi, ha scritto su X, ex Twitter. "Abbiamo concordato di lavorare insieme all'Unione europea nelle prossime ore per rafforzare fortemente la prevenzione delle partenze dei migranti e la lotta ai trafficanti", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sul metodo e in un momento in cui le discussioni europee su un patto migratorio sono ancora impantanate. "Abbiamo un dovere di solidarietà europea", ha detto il presidente Emmanuel Macron, secondo cui "gli approcci strettamente nazionalisti hanno i loro limiti". "Voglio dire molto sinceramente a tutti i nostri amici italiani che credo sia responsabilità dell'Unione europea, di tutta l'Unione europea, stare al fianco dell'Italia", ha aggiunto l'inquilino dell'Eliseo.

Nous venons d’échanger longuement avec mon homologue italien, @Piantedosim. Nous sommes convenus d’agir ensemble auprès de l’Union européenne dans les heures qui viennent pour renforcer fortement la prévention des départs de migrants et la lutte contre les passeurs. @MinColonna — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 15, 2023

Anche la Germania, che ha appena sospeso l'accoglienza volontaria dei richiedenti asilo dall'Italia a causa della "forte pressione migratoria" e del rifiuto di Roma di applicare gli accordi europei, sarebbe disposta a dare una mano al nostro Paese. Ma solo a determinate condizioni. I trasferimenti previsti dal "meccanismo volontario di solidarietà europea" possono essere ripristinati "in qualsiasi momento se l'Italia adempie all'obbligo di riprendere i rifugiati" in conformità con le norme dell'Ue, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco.

Dall'inizio dell'anno circa 118.500 migranti sono sbarcati sulle coste italiane, una cifra quasi record che ci avvicina al picco registrato nel 2016, quando gli sbarchi furono circa 181.500. Il premier Giorgia Meloni, ha lavorato con l'Ue per riuscire a trovare un accordo con la Tunisia a luglio per arginare i flussi migratori in cambio di finanziamenti, ma il memorandum non è ancora stato attuato, e molti già chiedono di stralciarlo.

A Lampedusa, il centro di accoglienza progettato per ospitare meno di 400 persone è stracolmo e le autorità hanno iniziato a trasferire in Sicilia e sulla terraferma migliaia di persone arrivate questa settimana. Più di 5mila sono sbarcate sulle coste italiane martedì, quasi esclusivamente a Lampedusa, e quasi 3mila mercoledì, secondo i dati del ministero dell'Interno. "La situazione è stata ed è abbastanza complicata. Abbiamo avuto la concentrazione in alcuni giorni, era già accaduto ad agosto, di un numero di arrivi che ovviamente ci ha messo a dura prova nella gestione del sistema di accoglienza", ma alla fine "c'è stata una tenuta del sistema", ha rivendicato Piantedosi.

Continua a leggere su Europa.Today.it