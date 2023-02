Orrore su un camion abbandonato: 18 migranti morti per soffocamento

I corpi senza vita di 18 migranti sono stati rinvenuti all'interno di un camion a Sofia, in Bulgaria. Sul mezzo pesante viaggiavano oltre 30 persone: sul posto è intervenuto un team di medici che sta prestando soccorso alle vittime. Per 18 di loro non c'è stato nulla da fare: secondo quanto riportano i media locali, i decessi sarebbero avvenuti per soffocamento. I sopravvissuti sono stati trasportati all'ospedale Pirogov, mentre sul luogo del ritrovamento sono giunti anche il direttore della polizia metropolitana Kaloyan Miltenov e il procuratore della città di Sofia Iliana Kirilova. Stando alle prime informazioni, i migranti dovevano essere trasportati dall'area del confine bulgaro-turco a Dragoman, e infine all'area di confine con la Serbia. L'indagine sulla morte dei migranti verrà affidata all'Agenzia investigativa nazionale.

Questa mattina, sempre in Bulgaria, 11 migranti e l'autista di un minivan sono stati arrestati dalla polizia a Plovdiv. L'arresto è avvenuto al termine di un inseguimento su uno dei viali più trafficati della città. Una pattuglia del 6° Ufficio regionale ha notato nel traffico un minivan con il lunotto oscurato e l'interno visibilmente carico. Gli agenti hanno immediatamente controllato e hanno scoperto che la targa non corrispondeva al veicolo. A quel punto la polizia ha ordinato all'autista di fermarsi, come spiegato alla stampa locale dal capo del Ministero degli Affari Interni di Plovdivm, Vasil Kostadinov, ottenendo però una risposta negativa. Soltanto dopo una lunga corsa gli agenti sono riusciti a bloccare il minivan. Al momento del controllo, gli agenti hanno scoperto che l'auto era guidata da un cittadino siriano e che all'interno c'erano altri 11 uomini che si sono identificati come siriani. Tutti gli individui sono stati trattenuti presso l'Ufficio del Quarto Distretto, mentre per l'autista scatterà una denuncia.