I migranti sui barconi verso il Regno Unito hanno superato quelli diretti in Italia

Nei primi tre mesi del 2022 ci sono stati più migranti che hanno tentato l'attraversamento della Manica per raggiungere il Regno Unito rispetto a quelli individuati su una delle rotte più trafficate nel recente passato, quella del Mediterraneo centrale, che da Libia e Tunisia porta direttamente in Italia e Malta. È quanto emerge dai dati di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere, che nel suo ultimo report segnala un aumento del 57% dell'immigrazione illegale nell'Ue rispetto all'anno passato, e questo al netto dei flussi di rifugiati ucraini.

Nel primo trimestre del 2022, Frontex ha 40.300 attraversamenti illegali delle frontiere nell'Unione europea, il numero più elevato dal 2016, anno della crisi siriana. L'aumento dei flussi irregolari ha riguardato tutte le principali rotte, a eccezione di quella del Mediterraneo centrale, che ha visto un calo del 17% rispetto all'anno scorso, attestandosi a 6.202 casi.

Diverso il discorso per la rotta della Manica, quella che dal nord di Francia e Belgio porta verso il Regno Unito: qui le partenze di barconi e gommoni sono quasi triplicate rispetto ai primi tre mesi del 2021, arrivando a sfiorare i 9mila migranti, di cui quasi la metà ha raggiunto le coste britanniche (mentre l'altra metà è stata bloccata alla partenza). Se la Brexit doveva servire a ridurre l'immigrazione clandestina, questi dati sembrano suggerire il contrario.

Anche la rotta del Mediterraneo orientale, diretta verso Cipro e Grecia, ha visto un consistente aumento (+132%) rispetto al 2021, con un totale di 7mila attraversamenti illegali. I rilevamenti sulla rotta africana occidentale sono invece saliti del 70%, per un totale di 5.850. Il principale asse di immigrazione illegale resta quello dei Balcani occidentali, con 18.300 attraversamenti intercettati, più del doppio rispetto a un anno fa: si tratta in particolare di afghani e siriani.