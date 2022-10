La vergogna dei 92 migranti lasciati nudi in Grecia, l'Onu chiede un'indagine

"Scioccante"'. Così l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, ha definito la scoperta al confine tra Grecia e Turchia di 92 migranti completamente nudi. Dicendo di provare ''profonda angoscia'' per le immagini di queste persone, l'Unhcr ha chiesto che si indaghi per far luce sulle circostanze. Atene ha puntato il dito contro Ankara, che ha risposto definendo el accuse "disinformazione". Secondo la polizia greca si tratta di uomini provenienti soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan, che avevano appena guadato il fiume Evros con alcuni gommoni. Tra loro c'erano anche dei minorenni, come ha detto al Guardian una portavoce dell'Unhcr da Atene, Stella Nanou. "Chiediamo un'indagine completa perché le circostanze non sono chiare - ha affermato Nanou -. Siamo sempre contrari al trattamento degradante e crudele e quello che abbiamo visto è scioccante''.

Secondo le ricostruzioni del governo greco i migranti sarebbero stati trasportati nella regione a bordo di tre veicoli delle autorità turche e gli sarebbe stato ordinato di togliersi i vestiti prima di salire sui gommoni. Le loro testimonianze, contenute in un comunicato della polizia greca, sono emerse nel corso di un'indagine congiunta delle autorità greche con i funzionari di Frontex, l'agenzia di frontiera dell'Unione europea. Tra il gruppo c'erano anche dei bambini, ha dichiarato al The Guardian un portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

"La Turchia si trova in una posizione difficile a causa dell'incidente dei 92 migranti a Evros. Purtroppo, sono stati sottoposti a un trattamento umiliante. Ho chiesto e otterrò un incontro con il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ho informato la Commissione e mostrerò loro foto e video", ha dichiarato il ministro dell'Immigrazione Notia Mitarakis sul suo account Twitter.

In precedenza, il ministro aveva detto di aspettarsi che Ankara indagasse sull'accaduto. "Il comportamento della Turchia nei confronti dei 92 migranti che abbiamo salvato oggi (sabato, ndr) alle frontiere è una vergogna per la civiltà. Speriamo che Ankara indaghi sull'incidente e protegga finalmente i suoi confini con l'Ue", ha scritto.

Secondo Mitarakis, la Turchia starebbe usando i migranti come strumento per ottenere il sostegno dell'opinione pubblica in vista delle elezioni politiche e presidenziali, in un periodo difficile per Recep Tayyip Erdogan. Fahrettin Altun, portavoce principale di Erdogan, ha definito le accuse "infondate e senza fondamento". "La macchina delle fake news greca è di nuovo al lavoro", ha scritto domenica su Twitter. Riferendosi al resoconto di Mitarakis sul salvataggio alla frontiera, Altun ha affermato che la versione dei fatti di Atene era intenzionalmente finalizzata a "mettere il nostro Paese in sospetto". "La Grecia ha dimostrato ancora una volta al mondo intero che non rispetta nemmeno la dignità di queste persone oppresse, pubblicando le fotografie dei rifugiati che ha deportato, estorcendo loro gli effetti personali", ha aggiunto.

La Bbc nota che la scoperta "arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di un rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode che critica alcuni alti funzionari di Frontex per aver coperto i rimpatri illegali di migranti dalla Grecia alla Turchia, cosa che Atene nega". L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera afferma che tali pratiche, che potrebbero essere state effettuate dal suo personale, appartengono ormai al passato.