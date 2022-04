Migrante senza documenti vince 250 mila euro alla lotteria, ma non riesce a riscuoterli

Un migrante senza documenti che aveva vinto 250 mila euro alla lotteria del Belgio, e che si credeva fosse scomparso, si è presentato al commissariato di Bruges, in Belgio, in compagnia di un avvocato. Le autorità hanno preferito mantenere la riservatezza sull’identità del giovane la cui vicenda ha suscitato la curiosità della stampa locale. Tutto è iniziato due settimane fa, quando l’uomo aveva acquistato un gratta&vinci da cinque euro in un supermercato a Zeebrugge, cittadina portuale della costa fiamminga.

Il fortunato si era subito recato alla cassa per riscuotere la somma, ma gli impiegati gli avevano spiegato che non potevano dargli i 250 mila euro promessi dal biglietto vincente e che si sarebbe dovuto rivolgere direttamente alla lotteria nazionale belga. Una procedura che lo avrebbe messo in difficoltà. L’uomo infatti è un migrante irregolare proveniente da un Paese africano ed è diretto verso il Regno Unito. Una condizione che rende impossibile il pagamento che, stando alle regole della lotteria belga, deve avvenire su un conto corrente bancario. Di qui la scelta del migrante fortunato di darsi alla macchia.

Identificato dalla lotteria belga grazie alle telecamere del supermercato e alla collaborazione di un prete di Zeebrugge, il vincitore non si era più fatto vedere nella comunità di migranti diretti verso l’Inghilterra che abita nella città fiamminga. Le autorità avevano temuto il peggio quando venerdì scorso tre uomini si erano presentati agli uffici della lotteria belga con il biglietto vincente. I tre, visto che non corrispondevano all’identikit del giovane, erano subito stati arrestati con l’accusa di aver sottratto il gratta&vinci al migrante per riscuotere la somma al posto suo. Poi il colpo di scena.

Il ‘sans papiers’ martedì è venuto allo scoperto al commissariato di Bruges in compagnia del suo legale. Il legittimo proprietario del biglietto, secondo il quotidiano belga Le Soir, avrebbe cercato di riscuotere la somma tramite i tre malcapitati, ora nuovamente a piede libero, per timore di perdere il jackpot. In effetti il suo status di migrante privo di documenti gli impedisce di aprire un conto corrente bancario in Belgio e dunque di ricevere i 250 mila euro. La somma resterà quindi nelle casse della lotteria nazionale, finché non si troverà una soluzione tecnica per assegnare il premio al legittimo proprietario.