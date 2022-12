Il migrante che attraversa il confine in parapendio

Un migrante è riuscito a entrare ieri nell'enclave spagnola di Melilla dal vicino Marocco volando sul confine usando un parapendio. Lo hanno dichiarato oggi le autorità spagnole secondo cui sarebbe la prima volta che avviene un episodio del genere e si teme che altri possano emulare il gesto. Sono state due persone che viaggiavano in auto a Melilla a vedere qualcuno lanciarsi con il parapendio oltre l'alta barriera che separa l'enclave dal Marocco e a riprendere il tutto con un telefonino. I due hanno avvertito la Guardia Civil ma il migrante per il momento non è stato localizzato.

Le piccole enclavi di Ceuta e Melilla, sulla costa settentrionale del Marocco, sono le uniche due frontiere dell'Ue nel continente africano e sono separate dalla nazione araba da recinzioni metalliche alte diversi metri, dotate di telecamere e torri di guardia, che segnano il confine con la Spagna. Queste frontiere di terra sono regolarmente oggetto di tentativi di attraversamento da parte di persone che vogliono dirigersi in Europa, magari per chiedere asilo, ma a volte nel pericoloso tentativo di superare le recinzioni alcuni migranti hanno perso la vita.

Lo scorso 24 giugno, almeno 23 migranti sono morti mentre tentavano di entrare a Melilla, il più alto bilancio umano mai registrato per i tentativi di ingresso in una delle due enclave spagnole. La tragedia ha suscitato l'indignazione internazionale e le Nazioni Unite hanno denunciato "l'uso eccessivo della forza" da parte delle autorità marocchine e spagnole. A volte i migranti cercano anche di entrare a nuoto in queste enclave dalle città marocchine vicine.