Migliaia di russi intrappolati all'estero dall'inizio della guerra

L'invasione dell'Ucraina da parte dell’esercito russo sta causando enormi sofferenze a chi è in lotta per sua sopravvivenza e quella dei suoi cari. Tuttavia, la guerra ordinata dal presidente russo Vladimir Putin ha avuto anche un altro effetto, seppure meno drammatico, ovvero quello di lasciare fuori dal proprio Paese i tanti russi che si trovavano all’estero quando è iniziata l’invasione e che ora non riescono più a tornare in patria. Molti di loro sono rimasti anche senza soldi, vista l’esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift per le transazioni interbancarie.

Una situazione, quella dei russi bloccati in altri Paesi, in parte dovuta alle recenti sanzioni approvate dall’Ue e dai governi occidentali in reazione alla guerra in Ucraina. Ad esempio, Bruxelles ha decretato il divieto di sorvolo dei cieli europei da parte degli aerei russi. Una sanzione applicata anche da altri Paesi e che ha paralizzato il traffico aereo da e verso la Russia. Diversi cittadini della Federazione, riporta la rete americana Cbs News, sono rimasti bloccati nella popolare meta turistica thailandese di Phuket.

Max Kiselyo, cittadino russo raggiunto dai giornalisti americani, è rimasto senza soldi da quando le sue carte di credito hanno smesso di funzionare per via dell’esclusione dal sistema Swift. Lui e il suo partner, Artem Sedov, dunque sono rimasti bloccati dopo che il loro volo di ritorno in Russia è stato cancellato.

I russi nel Paese asiatico che non possono tornare a casa hanno creato un gruppo social, "Stuck in Thailand” (Bloccati in Thailandia), per condividere consigli su voli e camere d’albergo a prezzi economici. Diversi di loro raccontano la solidarietà di famiglie e albergatori che li hanno accolti come vittime indirette di questa guerra. "Mi stanno dicendo che dovremmo sbarazzarci di Putin, ovviamente”, ha commentato uno degli accolti ai microfoni della tv americana. Un’ennesima dimostrazione degli incalcolabili effetti negativi di ogni guerra.