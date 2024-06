Il famoso giornalista e presentatore tv scomparso nel nulla sull'isola greca

C'è grande apprensione per la sorte del giornalista televisivo britannico Michael Mosley, 67 anni, scomparso nel nulla mentre era in vacanza sull'isola greca di Symi, nel Dodecaneso. Molto conosciuto per i suoi tanti programmi tv, le sue rubriche sui quotidiani e per il suo podcast "Just One Thing" su Bbc Radio 4, il presentatore è stato visto l'ultima volta mercoledì.

Nessuna traccia

Era partito per un'escursione a piedi verso la zona centrale dell'isola. Le ricerche procedono senza sosta dall'alba al tramonto, anche con un elicottero decollato dalla capitale greca Atene. Si cerca Mosley in zone difficili da raggiungere. L'uomo ha salutato la moglie Clare sulla spiaggia prima di partire per una passeggiata. Non ha telefono con sé.

La moglie non vedendolo tornare ne ha denunciato la scomparsa. Nelle ricerche stanno collaborando vigili del fuoco, volontari e agenti di polizia. L'operazione di salvataggio si sta concentrando nella zona Pedi di Symi dopo che una donna ha detto di averlo visto lì mercoledì. Il sindaco dell'isola, Eleftherios Papakalodoukas, spiega però che i vigili del fuoco che hanno effettuato le ricerche gli hanno detto che ritenevano "impossibile" che il signor Mosley fosse ancora lì. "È un'area molto piccola, controllata, piena di gente, quindi se gli fosse successo qualcosa lì, lo avremmo già trovato", ha detto alla Bbc. C'è anche l'ipotesi che sia caduto in mare.

Clima afoso e terreno accidentato: mix pericoloso

Mercoledì a Symi faceva molto caldo, con l'osservatorio nazionale di Atene che ha segnalato temperature superiori ai 40 gradi. L'area che circonda la spiaggia di Agios Nikolaos, da cui Mosley si è allontanao quel giorno, è rocciosa e difficile da percorrere a piedi. I residenti locali hanno detto che stanno cercando di capire perché mai qualcuno dovrebbe partire a piedi e fare un'escursione - senza il telefono - in condizioni così difficili, invece di prendere la barca. Oggi la combinazione clima afoso, ben oltre i 40 gradi, e terreno accidentato renderà il compito delle squadre di ricerca ancora più impegnativo. Sui social e sui media britannici messaggi di vicinanza alla famiglia si susseguono.