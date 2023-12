L'omaggio a Giulia Cecchettin della presidente del Parlamento Ue: "Facciamo un minuto di rumore"

"Nessuna parola di conforto potrà mai riportare indietro Giulia, dobbiamo fare di più per le donne. Oggi migliaia di persone si sono riunite in un abbraccio che non ha confini, e vi invito a ricordarla non con un minuto di silenzio ma con un minuto di rumore con un applauso che deve arrivare a Padova". Così la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, ha ricordato Giulia Cecchettin davanti a studenti e professori dell'Università di Palermo.

Nel corso della sua visita nel capoluogo siciliano, Metsola ha fatto tappa al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per poi deporre una corona di fiori sulla tomba di Falcone nella Basilica di San Domenico. "Nel Parlamento europeo lottiamo ogni giorno contro la corruzione e contro la criminalità organizzata. Questo è il mio impegno impegno di tutti i giorni, come presidente e come politico", ha detto.