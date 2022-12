Un meteorite è caduto in Belgio

Una rete di telecamere di sorveglianza del cielo, di cui fa parte l'Università di Liegi, ha catturato lo scorso martedì alle 17:37 il passaggio di un bolide molto luminoso sopra il Belgio. Dai calcoli effettuati sembra possibile che un meteorite di circa un chilo sia caduto a terra lungo una traiettoria tra Bruges e Gand. Poiché dal 1830 sono state registrate solo 6 cadute di questo tipo, gli astronomi sono alla ricerca di testimoni.

Gli scienziati sono stati in grado di determinare che questo ciottolo "alieno" provenga dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove. È possibile che al suolo si possano trovare una o più pietre molto scure che vanno da pochi centimetri alla dimensione di un pugno, su tetti, marciapiedi, strade o giardini. Potrebbero presentare una superfice fusa spessa pochi millimetri, lisca e con gli angoli smussati.

La raccolta dei meteoriti deve essere effettuata molto rapidamente per non essere danneggiati o persi. Questo è uno degli obiettivi dell'esperimento FRIPON che ha più di cento telecamere in Europa e che comprende l'Università di Liegi (ULiège) e lo Space Aeronomy Institute of Uccle (IASB). Le persone che hanno trovato un frammento di meteorite possono contattare l'Università di Liegi allo 04/366.97.26 o all'indirizzo ejehin@uliege.be.