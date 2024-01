La maggioranza alternativa di Meloni in Europa: "No a sinistra e alleati di Salvini"

No a una coalizione con la sinistra. Ma neppure un'alleanza a destra con l'intera squadra dei sovranisti europei di Matteo Salvini. La premier Giorgia Meloni fissa i paletti in vista delle elezioni europee che si svolgeranno a giugno. In basso ci sono gli equilibri di potere all'Eurocamera, ma soprattutto la composizione della prossima Commissione Ue.

Entrambe le istituzioni sono rette attualmente da una maggioranza composta dai popolari del Ppe (centrodestra), dai socialisti e democratici (centrosinistra) e dai liberali del presidente francese Emmanuel Macron. È la cosiddetta "maggioranza Ursula", dal nome della presidente dell'esecutivo Ue von der Leyen. Una maggioranza che in questi anni si è retta soprattutto facendo asse con gli ecologisti, i Verdi europei, ma che negli ultimi tempi è entrata progressivamente in crisi. Pezzi di popolari e liberali hanno fatto sponda con i conservatori guidati proprio da Meloni. Ed è a questa "maggioranza alternativa" che mira la premier italiana.

Questa maggioranza "ha dimostrato di poter esistere", ha spiegato Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno (ritardata per ragioni di salute). "Penso alla transizione verde o alle migrazioni", ha aggiunto facendo riferimento al Patto su migrazione e asilo, e ai voti del Parlamento a fine 2023 che hanno annacquato le proposte di legge sulle case green e sugli imballaggi, e bloccato quella sui pesticidi. Voti in cui, a dirla tutta, ha giocato un ruolo anche Identità e democrazia (Id), il gruppo dei sovranisti di cui fa parte la Lega.

Meloni sa che i sondaggi proiettano Fratelli d'Italia sui 30 seggi, cinque in più di quelli attuali, e che il suo gruppo, quello dei conservatori dell'Ecr, potrebbe essere anche la terza forza del Parlamento. Ma sa anche che per il momento solo l'alleanza tra Ppe, socialisti e liberali può avere una chance concreta di formare una maggioranza all'Eurocamera. La premier vuole entrare in questa coalizione, come accusa qualcuno della Lega? "Non sono mai stata disponibile a fare un'alleanza parlamentare con la sinistra, né in Italia né in Europa", ha tagliato corto Meloni.

Ci potrebbe essere anche l'ipotesi caldeggiata da Salvini: sovranisti e conservatori insieme ai popolari e ai liberali di destra. Ma è una strada su cui la stessa premier italiana pone dei paletti: nella maggioranza che ha in mente non sembra esserci spazio per Id nel suo insieme, almeno non per i tedeschi dell'Afd. "Mi pare evidente che con Afd ci sono distanze insormontabili, a partire dal tema del rapporto con la Russia", ha detto.

Dire no a sinistra e a estrema destra, a oggi, vuol dire solo una cosa: la strategia di Meloni è di restare nominalmente fuori dalla maggioranza del Parlamento europeo, e influenzarla dall'esterno, magari facendo asse con i sovranisti, come fatto nell'ultimo anno. "Cosa diversa è la Commissione", ha detto la stessa premier.

Qui, Meloni vuole chiaramente avere un ruolo di primo piano: "Ritengo che l'Italia abbia le carte in regola per avere un ruolo importante in linea col suo peso", ha spiegato. Tradotto: la premier vuole un commissario italiano in un ruolo chiave. Nelle settimane scorse si era parlato di Mario Draghi al posto di von der Leyen. L'ex governatore della Bce si è tirato fuori da solo dal toto-nomine, ma sarebbe stato comunque difficile immaginare un supporto di Meloni al suo incarico. Tanto più visto che la premier ha costruito un rapporto solido con von der Leyen, della quale dovrebbe sostenere un eventuale nuovo incarico.