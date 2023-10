Meloni chiede più fondi Ue per i migranti, Orban e i frugali dicono no

Al termine del Consiglio europeo, Giorgia Meloni canta vittoria sulla questione migranti. Il tema è stato discusso in maniera piuttosto marginale in sé, ma sul tavolo ieri c'è stata la discussione sulla revisione del bilancio comunitario, il Qfp (Quadro finanziario pluriennale), e l'Italia chiede che sia inserita tra le priorità del budget rivisto proprio il capitolo della gestione dei flussi. "In una logica di pacchetto c'è la priorità della migrazione, bisogna lavorare sui confini esterni e negli accordi con i Paesi di transito. Nuove risorse vanno messe in questo capitolo", ha detto oggi al termine della Summit.

L'Italia punta ad una revisione generosa, ma una accordo tra i Ventisette sembra ancora lontano. Si punta a raggiungerlo nel prossimo Vertice previsto a dicembre, ma le discussioni sono più complesse del previsto. La linea italiana si basa su una logica a pacchetto: un accordo sulla revisione del bilancio si può avere solo dopo aver concordato tutte le priorità nel loro insieme. Questo vuol dire che molto difficilmente Roma dirà sì ai 50 miliardi che l'Ue vuole versare per l'assistenza all'Ucraina senza prima aver incassato un placet sui 15 miliardi che la Commissione vuole mettere sul dossier migratorio.

Ma a sbarrare la strada a un accordo ci sono da una parte i frugali e dall'altra le nazioni contrarie a investimenti troppo ingenti nei capitolo migranti, tra cui l'Ungheria di Viktor Orban, che sul tema dovrebbe essere l'alleato di Meloni, ma che invece sempre più spesso si trova dall'altro lato della barricata. "Non sosteniamo questo tipo di politica migratoria e non vogliamo fornire denaro ai migranti", ha tuonato il politico magiaro. Il fronte dei sovranisti è destinato a perdere il polacco Mateusz Morawiecki, uscito sconfitto dalle elezioni, ma ha guadagnato al suo posto lo slovacco Robert Fico, che però in Europa ha un peso politico inferiore.

Sul tema migranti l'Italia sembra più che mai in sintonia con Ursula von der Leyen. "Ci dobbiamo concentrare ora soprattutto sulla prevenzione delle partenze dei migranti irregolari. Dobbiamo aumentare la cooperazione, aumentare la sensibilizzazione con i Paesi di origine e di transito con cui dobbiamo costruire accordi di partnership molto più completi e reciprocamente vantaggiosi, aumentare la sorveglianza delle frontiere. Dobbiamo migliorare la questione che riguarda le ricerche e i salvataggi", ha detto oggi la presidente della Commissione. Musica per le orecchie della leader di Fratelli d'Italia, che insiste che per gestire il fenomeno migratorio bisogna concentrarsi sulla dimensione esterna.

"Entro la fine di novembre presenteremo delle proposte legislative per combattere i contrabbandieri e i trafficanti: le norme che abbiamo ora sono in vigore da 20 anni quindi è giunto il momento di aggiornarle", ha detto ancora von der Leyen. "Inoltre ospiteremo presto una conferenza internazionale per lanciare un'alleanza globale con un appello all'azione contro i trafficanti, sia che si tratti di un Paese di origine o di un paese di transito o di un paese in cui il dibattito sulla migrazione è intenso". "Infine, per quanto riguarda i rimpatri, come sapete il tasso di rimpatrio quest'anno è stato finora del 22%. Questa percentuale deve aumentare quindi offriamo agli Stati membri una cooperazione molto più stretta come squadra Europa per accelerare le procedure, per garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e che la decisione di uno Stato membro è valida per tutti i 27 Stati membri e, soprattutto, per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte", ha concluso la presidente.

