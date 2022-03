Il responsabile dell'ospedale ucraino: "Ho ordinato di castrare i russi, sono scarafaggi"

Il responsabile di un ospedale mobile in una zona di guerra nell'Ucraina orientale ha detto in un'intervista televisiva di aver ordinato ai suoi medici di "castrare" i soldati russi catturati, perché “non sono persone” ma “scarafaggi”. Il 49enne Gennadiy Druzenko, 49 anni, è un avvocato costituzionalista ma dal 2014 ha messo in piedi un ospedale mobile volontario nelle zone vicino al Dombass dove da allora hanno lavorato circa 500 medici.

Come si vede in un video pubblicato anche dal Daily Mail, intervistato a Ucraina 24, mentre parlava del soccorso che stavano fornendo nella struttura anche a soldati russi feriti, ha detto: "Sono sempre stato un grande umanista e ho detto che se un uomo è ferito, non è più un nemico ma un paziente. Ma ora ho dato ordini molto severi di castrare tutti gli uomini russi catturati, perché sono scarafaggi, non persone". L'avvocato prestato alla medicina ha poi aggiunto: “I russi moriranno qui. Moriranno in gran numero. Coloro che vengono qui ricorderanno il loro incubo sul suolo ucraino. Come i tedeschi ricordano Stalingrado".

Il comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale sui commenti, il che significa che se Druzenko dovesse essere catturato dovrà affrontare un processo secondo la legge russa. L'uomo però ha poi ritrattato le sue parole e si è scusato scrivendo su Fb: “A parlare sono state le emozioni. Mi dispiace. Mi dispiace. Stiamo salvando vite. Punto”. Anche l'ospedale ha pubblicato un comunicato sulla vicenda in cui sostiene che la dichiarazione sarebbe stata “provocata da minacce contro Gennady e la sua famiglia personalmente”, e che sarebbe poi stata “decontestualizzata e propagata da canali di propaganda russi”.