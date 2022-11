Medici sottopagati in fuga verso i Paesi che pagano di più

Giovani medici che espatriano mentre un’intera generazione di camici bianchi si prepara al pensionamento. Il sistema sanitario spagnolo, che normalmente si colloca tra i primi dieci al mondo per qualità del servizio, sta soffrendo di un’acuta fuga di cervelli. Solo nell’ultimo decennio, la Spagna ha perso oltre 20mila medici, laureati nelle università iberiche e poi scappati all’estero in cerca di condizioni lavorative migliori.

La crisi del sistema sanitario spagnolo è emersa soprattutto nelle ultime settimane con gli scioperi del personale sanitario a Madrid, le interruzioni dei servizi in Cantabria e l’annuncio di nuove mobilitazioni in Navarra per il prossimo anno. I medici, riporta il giornale online The Local, si lamentano di essere oberati di lavoro e che i centri in cui prestano servizio sono a corto di personale. Le ultime mobilitazioni sindacali hanno aggiunto una nuova richiesta al governo: aumentare i salari.

In Spagna, lo stipendio base di un medico appena entrato in servizio è di circa 1.600 euro lordi al mese. Come nella maggior parte delle professioni, lo stipendio aumenta con il passare degli anni ma i sindacati hanno avvertito che una parte importante dei medici spagnoli andrà in pensione nei prossimi anni lasciando sguarniti i reparti ospedalieri. Si calcola che decine di migliaia di medici andranno in pensione nei prossimi dieci anni, con una carenza stimata intorno ai 9mila dottori nei prossimi cinque anni e 18mila entro il 2035.

A fare concorrenza alla Spagna sono i Paesi che registrano uno stipendio di base nettamente più alto. L'International Medical Compensation Report 2021 ha rilevato che i medici americani sono i meglio pagati al mondo, con uno stipendio medio annuo di 273mila euro. Chi ha il salario più alto a livello europeo sono i medici tedeschi, che guadagnano in media 158mila euro all’anno. Seguono il Regno Unito con 119mila euro e la Francia con 85mila euro. Alle spalle dei transalpini, ci sono i medici italiani che guadagnano 60mila euro l'anno. In Spagna il salario medio annuo si ferma invece a soli 49mila euro.