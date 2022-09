A Bruxelles i medici potranno prescrivere visite al museo come cura

Guarire attraverso l'arte. Proprio come si prescrive un farmaco o un trattamento, la città di Bruxelles ha sviluppato un progetto pilota di "prescrizioni museali" rivolto per il momento ai pazienti dell'ospedale psichiatrico Paul Sivadon.

In concreto, la prescrizione indica quale museo il paziente desidera visitare e quante persone, familiari e non, lo accompagneranno. Il medico deve firmare ufficialmente la prescrizione. La città di Bruxelles paga i biglietti d'ingresso per il paziente e per un massimo di tre accompagnatori.

Il progetto si pone due obiettivi: da un lato, mira a dare alle persone vulnerabili l'accesso alla cultura, mentre dall'altro si spera che offra un supporto terapeutico in aggiunta al trattamento del paziente. Come ha dimostrato uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità, la visita ai musei può migliorare la salute delle persone, riducendo lo stress e dando un senso alla vita, tra le altre cose. La città di Bruxelles si è ispirata a una pratica avviata in Quebec: dal 2018, i medici possono rilasciare una prescrizione che consente ai pazienti di visitare il Museo di Belle arti di Montreal.