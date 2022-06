Ora i medici potranno informare le pazienti su come abortire: stop al divieto "nazista" in Germania

Era il maggio 1933. Da poco Adolf Hitler era giunto al potere in Germania, e tra le prime leggi che emanò vi era quella che modificava il codice penale, introducendo il carcere per i medici che fornivano informazioni alle donne che volevano abortire. Sono passati quasi 90 anni da allora, ma la legge dell'era nazista è ancora in vigore nel Paese. O meglio, lo era fino a oggi: il Bundestag, il parlamento tedesco, ha abolito la norma grazie ai voti dei partiti di maggioranza, ossia socialisti, verdi e liberali. Contrari la Cdu, il partito cristiano-democratico dell'ex cancelliera Angela Merkel, e l'Afd, la "Lega" tedesca.

L'abolizione della legge sulla pubblicità dell'aborto è un piccolo passo avanti per uno dei Paesi europei con le restrizioni maggiori sull'interruzione di gravidanza. Già, perché in Germania l'aborto è di base illegale, salvo alcune eccezioni. In generale, la procedura può essere fatta solo dopo che la donna ha ricevuto una consulenza medica e al massimo entro 12 settimane dal concepimento. Nella pratica, chi viola le regole non è più punito, come succedeva fino a qualche tempo fa. Ma il fatto che l'aborto resti illegale ha delle ripercussioni: le donne non possono richiedere il rimborso delle spese mediche, e molti ospedali hanno ridotto il personale e la formazione per gli interventi.

Il nuovo governo ha promesso che affronterà anche queste criticità. La prima battaglia è stata vinta: finora, i medici tedeschi rischiavano di venire sanzionati se fornivano informazioni aggiuntive sugli aborti, compresa la pubblicazione online e su carta stampata di annunci sui servizi di interruzione di gravidanza offerti dalle loro cliniche. "Per quasi un secolo, i medici sono stati puniti per aver fornito informazioni concrete su metodi e possibili rischi per le donne che stanno pensando di interrompere una gravidanza", ha affermato in una nota il ministro della Giustizia Marco Buschmann. "Oggi tutto questo è finito", ha aggiunto.

Un entusiasmo non condiviso da Elisabeth Winkelmeier-Becker, esponente della Cdu: "Non vogliamo pubblicità sugli aborti, per esempio su Internet o sui social media", ha detto. "Un bambino non ancora nato ha diritto alla vita e alla dignità umana sin dall'inizio. La consapevolezza di ciò si perde sempre di più quando gli ambulatori e le cliniche pubblicizzano che possono praticare un aborto particolarmente bene, come vediamo nei Paesi senza un divieto di pubblicità", attacca.