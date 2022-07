Morde panino del McDonald's e scopre che dentro c'era una lucertola

Una donna ha fatto causa a McDonald's in Francia dopo aver trovato una lucertola morta nel suo panino, e dopo che la struttura le avrebbe offerto, come forma di scuse, solo uno sconto del 10 percento sul pasto successivo. La donna, di 30 anni, aveva ordinato da portar via un Big Tasty presso il fast food di Saint-Witz, nella zona della Val d'Oise, alle porte di Parigi. I fatti sono avvenuti nel febbraio 2021, ma il caso legale è venuto alla luce solo ora, grazie a un articolo di Le Parisien.

"Dopo il primo morso ho sentito che c'era qualcosa di strano", ha detto al giornale francese, "ho aperto il panino e ho scoperto una lucertola schiacciata con le budella fuori". Una sua amica ha aggiunto: "Era spalmata di salsa. Il cuoco deve averla vista". Quando quella sera è tornata al ristorante, ha raccontato che il personale non sarebbe stato gentilissimo e le avrebbe offerto solo uno "sconto del 10 percento" sul suo prossimo pasto. "Ho avuto l'impressione che non fossero sorpresi. Non c'era neanche un responsabile con cui parlare", ha dichiarato. In seguito poi un dirigente dell'azienda l'ha contattata proponendole di mettersi in contatto con l'assicuratore dell'azienda. "Questo significa che hanno riconosciuto che c'era un problema. Quello che volevo davvero era che mi chiedessero scusa", ha detto la donna, che si era rivoltaa un avvocato che ha conservato la lucertola in frigorifero.

Da parte sua la direzione del McDonald's ha ribadito di aver preso "molto sul serio" il reclamo e di aver ordinato un'indagine interna alla filiale, che non ha rilevato "nulla di sconveniente" nel suo operato. L'azienda "continuerà a trasmettere alla giustizia tutte le prove necessarie", ha garantito un portavoce a Le Parisien. "La qualità e la sicurezza degli alimenti sono la priorità assoluta del marchio e di conseguenza vengono effettuati numerosi audit e controlli durante la preparazione dei nostri menu", ha aggiunto.