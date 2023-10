La maternità surrogata sia reato in tutta Europa: la proposta del Parlamento Ue

C'è anche la maternità surrogata tra i nuovi reati penali da perseguire in tutta l'Unione europea. È quanto prevede il pacchetto di proposte che la commissione Libertà civili del Parlamento europeo ha approvato nell'ambito del nuovo regolamento per combattere la tratta di esseri umani.

Ogni anno in Europa, le vittime di tratta sono almeno 7mila. Le nuove proposte mirano innanzitutto a dare alle forze dell’ordine di tutti gli Stati membri nuovi strumenti per smantellare le organizzazioni criminali. Il punto principale è l'elenco delle categorie di reati valide in tutto il blocco: in questo elenco compaiono il matrimonio forzato, l’adozione illegale, lo sfruttamento dei bambini negli istituti residenziali, e, per l'appunto, la maternità surrogata a fini di sfruttamento riproduttivo. "È stato messo un freno alla normalizzazione di un crimine aberrante come l'utilizzo dei corpi delle donne per la procreazione di bambini oggetto di compravendita", esulta l'eurodeputato di Fdi, Vincenzo Sofo.

Tra le regole proposte c'è anche la garanzia che le vittime di tratta che necessitano anche di protezione internazionale ricevano sostegno e protezione adeguati e che il loro diritto di asilo sia rispettato. Prevista anche l'introduzione di sanzioni per le imprese condannate per tratta, compresa l'esclusione dalle gare d'appalto e dal rimborso di aiuti o sussidi pubblici.

Continua a leggere su Today