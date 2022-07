Dopo 27 anni l'Olanda si scusa per il massacro di Srebrenica

Il governo olandese si è scusato per la prima volta con i parenti delle vittime del genocidio del 1995 nella città bosniaca di Srebrenica. "La comunità internazionale non è riuscita a proteggere la popolazione di Srebrenica", ha dichiarato la ministra della Difesa Kajsa Ollongren nella cerimonia avvenuta oggi in occasione del ventisettesimo anniversario del massacro.

Nel luglio del 1995, nel bel mezzo di una campagna di genocidio da parte delle forze serbo-bosniache, migliaia di musulmani fuggirono nella “zona sicura” di Srebrenica presidiata dalle Nazioni Unite. Gli sfollati erano protetti da truppe olandesi, ma queste non erano attrezzate per resistere all’accerchiamento delle forze serbo-bosniache. Dopo aver ottenuto la resa delle forze olandesi, le truppe del generale Ratko Mladic presero da parte più di 8mila uomini e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 77 anni per quello che dissero sarebbe stato un semplice “interrogatorio". Nei cinque giorni successivi, gli uomini furono giustiziati e sepolti in fosse comuni dalle truppe di Mladic.

“Come parte di questa comunità, il governo olandese condivide la responsabilità politica per la situazione in cui si verificò questo fallimento. Per questo porgiamo le nostre più sentite scuse”, ha detto la rappresentante del governo olandese all'evento tenutosi nel villaggio di Potocari, dove sono sepolte molte delle vittime.

La parole di Ollongren sono arrivate ??un mese dopo che il primo ministro olandese Mark Rutte si era scusato a nome del governo con i veterani dell'unità militare olandese all’epoca incaricata di difendere la città durante la missione di pace delle Nazioni Unite. Rutte ha riconosciuto che la mancanza di sostegno del governo ha lasciato l'unità Dutchbat III incapace di svolgere la sua missione di protezione.

Le scuse di Rutte avevano generato incomprensioni tra i parenti delle vittime di Srebrenica, che hanno affermato che gli olandesi avrebbero dovuto prima scusarsi con loro, poi con i loro soldati che abbandonarono la missione. Ollongren ha quindi ripreso le parole di Rutte sulla "grande impotenza" dei soldati delle Nazioni Unite che non erano adeguatamente attrezzati per adempiere al loro mandato.

Quello di Srebrenica viene ancora oggi considerato come il peggior crimine di guerra sul suolo europeo dalla Seconda guerra mondiale.