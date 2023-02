La Francia smonta il mito del maschio al volante: "Incidenti colpa della mascolinità tossica"

La mascolinità tossica contribuisce alle morti sulle strade. L'idea che gli uomini abbiano istintivamente "molta dimestichezza" con le auto può portare a un'eccessiva sicurezza nelle situazioni di pericolo portando a trasformare la velocità eccessiva, i sorpassi pericolosi o la certezza di "reggere l'alcol" in segni di competenza maschile. È questo il messaggio lanciato da una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale in Francia.

Nel 2022, il 78% delle vittime di incidenti stradali in Francia erano uomini e l'88% dei conducenti francesi uccisi sulla strada erano individui di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Tra le persone sospettate di aver causato incidenti stradali, l'84% erano uomini e sempre gli uomini rappresentavano il 93% dei conducenti ubriachi coinvolti in un incidente.

Nel video della campagna di sensibilizzazione promossa dal governo francese, un giovane padre in sala parto incontra suo figlio. È commosso e ha le lacrime agli occhi. Un altro prende in braccio il suo bambino per la prima volta. "Non bisogna seguire ciò che la gente si aspetta da un uomo. Sta a voi scrivere l'uomo che volete essere. Un uomo sensibile, un uomo che piange, un uomo che sa avere un cuore", recita il filmato. Il cortometraggio si chiude con uno slogan: "Sii l'uomo che vuoi essere, ma sii un uomo vivo".

Il sociologo Alain Mergier, che ha partecipato alla creazione della campagna e autore, insieme a Cyrille Dupré, dello studio "Masculinities and road risks" ha spiegato che gli stereotipi sulle automobili come simbolo di virilità vengono trasmessi di padre in figlio. "Molto presto, fin dall'infanzia, la macchinina inizia a essere un oggetto intimo, un oggetto di trasmissione tra generazioni. Questo conferisce all'auto lo status di simbolo di virilità che durerà a lungo", ha raccontato Mergier a France Inter. "Virilità significa essere più forti dell'altro, più potenti, in un rapporto di confronto con il mondo. Si tratta di stereotipi ben noti che hanno vita dura e che oggi si perpetuano sia nei giovani che nelle persone molto più anziane", ha aggiunto .

Un recente studio dell'Istituto francese di sondaggio d'opinione ha inoltre rivelato che persiste una forma di dominio maschile sulla strada. "Il volante è ancora appannaggio degli uomini nella stragrande maggioranza delle coppie, forse perché questo oggetto di potere e controllo è ancora troppo carico simbolicamente perché la sua condivisione tra i due sessi non venga percepita come una sfida alla loro virilità", così decifra François Kraus, direttore dell'unità "Genere, sessualità e salute sessuale" dell'Istituto.

L'idea alla base della campagna è quella di decostruire gli stereotipi legati alla mascolinità e denunciare i comportamenti a rischio. La delegata interministeriale per la sicurezza stradale in Francia, Florence Guillaume, ha dichiarato che la campagna non intende colpevolizzare gli uomini in generale, ma piuttosto spingere le persone a esaminare il proprio comportamento. Ha affermato che la società dovrebbe esaminare più a fondo comportamenti come l'assunzione di rischi o le pressioni esercitate su alcuni uomini per dimostrare di essere in grado di guidare più velocemente o per cercare di dominare la strada.