Il Marocco vieta i voli con Germania Olanda e Uk: "C'è una nuova versione della variante Delta"

Il Marocco ha deciso di vietare i collegamenti aerei con il Regno Unito, la Germania e l'Olanda per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. La notizia è stata annunciata dalla principale compagnia aerea marocchina, la Royal Air Maroc, ed entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi.

Nuova variante Delta

Il sito di notizie marocchino Le360 ha scritto che "questa decisione è stata presa dalle autorità, che non hanno fornito una spiegazione", ma il giornale sarebbe "stato in grado di apprendere da fonti informate che il blocco è stato motivato da motivi di salute”, poiché nei tre Paesi sono stati registrati troppi “casi di una nuova versione della variante Delta". Non è ancora chiaro cosa succederà ai cittadini di questi tre Paesi che potrebbero trovarsi nella nazione. L'olandese Transavia ha affermato di essere stata informata dalle autorità marocchine della restrizione e la compagnia, che effettua 11 voli di andata e ritorno per il Marocco a settimana, ha affermato sta cercando di capire cosa comporta la decisione per eventuali viaggiatori assicurando che farà tutto il possibile per riportare le persone indietro.

Il passaporto vaccinale

Nel Paese, che ha uno dei più alti tassi di vaccinazioni anti-covid al mondo, il passaporto vaccinale sarà obbligatorio da domani per numerose attività della vita sociale pubblica. Anche per viaggiare tra prefetture e province, con mezzi di trasporto pubblici o privati, bisognerà dimostrare di aver ricevuto le dosi. I lavoratori pubblici e privati ma anche i cittadini che si recano nei palazzi delle amministrazioni sono altresì tenuti a mostrare la tessera. Il Green Pass locale sarà necessario anche per accedere anche a strutture alberghiere e turistiche, ristoranti, caffè, spazi chiusi, negozi, palazzetti dello sport e hamam.