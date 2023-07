L'olandese Mark Rutte dice addio alla politica dopo il crollo del suo governo

Dopo 13 anni al potere il suo governo crolla e lui decide di abbandonare la politica. Questa la scelta di Mark Rutte, storico leader centrista olandese, che ha annunciato che non guiderà il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) alle prossime elezioni. Il politico era il primo ministro fino a venerdì 7 luglio, quando in serata la coalizione che guidava è collassata sulla questione migranti. "Domenica ho deciso che non sarò disponibile come leader per il Vvd alle prossime elezioni", ha dichiarato Rutte al parlamento olandese lunedì 10 luglio. Rutte ha affermato di avere ancora "l'energia e le idee" per continuare, ma nel corso del duro fine settimana trascorso dopo la caduta del governo, ha deciso di terminare la sua carriera lunga ben 17 anni come leader del Vvd. "Lo faccio con sentimenti contrastanti", ha affermato, proseguendo: "Amo molto la squadra. Ma mi sembra giusto così".

Da grande veterano della politica europea, Rutte ha rivestito numerosi incarichi di alto profilo anche al di fuori dei Paesi Bassi, anche presso l'Unione europea e la Nato. All'inizio si è dunque pensato che puntasse a convertire la sua carriera in questo modo. Invece il politico ha aggiunto che non è interessato ad un lavoro di alto livello internazionale. Dovrebbe invece proseguire il suo lavoro in una scuola locale a L'Aia, dove presta servizio come insegnante di studi sociali una volta alla settimana. "Forse lo farò per qualche giorno", ha detto Rutte. L'ormai ex primo ministro continuerà a ricoprire l'incarico ma solo "ad interim" fino alle elezioni di novembre. Saranno quindi più ristrette le scelte che potrà operare. "Ma ci sono sempre questioni urgenti che richiedono decisioni immediate", ha precisato Rutte, facendo riferimento a situazioni come la guerra in Ucraina, il sostegno alle vittime dei terremoti nella città di Groningen e lo scandalo dei sussidi governativi per l'infanzia.

Avversari disorientati

Sia alleati che avversari hanno reso omaggio al leader uscente. Pieter Heerma, il presidente del partner della coalizione conservatrice Cda, ha affermato di aver ricevuto "molte critiche la scorsa settimana sulla gestione [da parte di Rutte] dei colloqui sulla migrazione". Aggiungendo: "Ma dopo 13 anni di premier, quello che prevale per me è il rispetto per qualcuno che ha messo tutto da parte e ha messo anima e cuore nel Paese”. Anche Geert Wilders il capo del partito di estrema destra Pvv ha ringraziato Rutte "per il suo impegno illimitato". Ha continuato: "Le tue scelte non erano le nostre, ma le hai portate con convinzione e questo merita un enorme rispetto".

La decisione di Rutte ha lasciato di stucco anche Caroline van der Plas, leader del partito pro-agricoltori il Movimento per contadini e cittadini (Boer Burger Bewegingc - Bbb), che in primavera è balzato alle cronache per il successo elettorale ottenuto proprio a discapito del Vvd. La politica ha detto di essere "completamente sorpresa" dalla notizia, sottolineando che Rutte "era un gran lavoratore, ma non sempre gestiva le cose in modo intelligente. Non è qualcuno che ammette prontamente un errore". Rutte, avendo guidato l'Olanda dal 2010, risultando il primo ministro più longevo nella storia del Paese, essendo stato a capo di quattro diverse coalizioni.

Attrito limitato

Grazie ai suoi 13 anni al potere è stato soprannominato in patria "Teflon Mark", per la sua capacità di dominare le crisi politiche. IL'ultima era avvenuta nel gennaio del 2021, quando si era dimesso a seguito di uno scandalo sui sussidi per l'assistenza all'infanzia. Appena due mesi dopo era nuovamente al potere e il suo partito Vvd era arrivato primo alle elezioni nazionali. ll Teflon è noto per il basso coefficiente di attrito. Altra crisi importante era legata alla legge sull'azoto, volta a ridurre drasticamente le emissioni sia industriali che agricole, in uno dei Paesi con la più alta densità di allevamenti ma anche di suoli e acque degradate.

Una situazione che ha dato vita per circa due anni a numerose manifestazioni di agricoltori arrabbiati, pronti ad attaccare persino l'abitazione della ministra dell'Ambiente, appiccare incendi in autostrada e gettare merda di vacca lungo il percorso delle proteste. Alla fine il suo governo è crollato sulla nuova politica di asilo, che venerdì sera i vari partiti al governo non sono riusciti a mettersi d'accordo. Il partito Vvd di Rutte voleva limitare i ricongiungimenti familiari per i richiedenti asilo in fuga dalle zone di guerra, ma il partito ChristenUnie, il membro più piccolo della coalizione a quattro partiti, si è opposto duramente a questa scelta non essendo i suoi eletti disposti a separare le famiglie.