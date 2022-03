Bombardato ospedale di Mariupol: "Presi di mira i civili, i russi vogliono il genocidio"

La città Ucraina di Mariupol continua a essere sotto assedio russo, un attacco che secondo le autorità locali ha già causato la morte di quasi 1.200 civili. Ad essere colpito è stato anche l'ospedale pediatrico locale. Il vice sindaco della città ucraina, Serhiy Orlov, ha definito quello in corso “un vero e proprio genocidio”, in una conferenza stampa virtuale con diverse testate di tutta Europa, tra cui Today.it. “Quelli che sono in atto al momento sono crimini di guerra, i russi vogliono un genocidio, vogliono prendere il controllo delle città nonostante i costi umani”, dell'operazione. Olrov ha detto che al momento i civili uccisi sono stati 1.700 e che ci sono “3mila bambini senza cibo”, in quanto le truppe russe avrebbero bloccato tutte le strade che portano in città e starebbero impedendo l'ingresso di ogni tipo di aiuti umanitari, mentre contemporaneamente stanno bombardando tutte le infrastrutture essenziali, quelle che portano luce, gas e anche acqua potabile.

“Siamo circondati, le nostre forze difendono la città ma i russi ci negano rifornimenti, I residenti stanno accendendo fuochi per cucinare, diversi cittadini hanno dovuto battersi per accaparrarsi legna da ardere, molti stanno squagliano la neve per avere acqua potabile”, ha denunciato, sostenendo che molti quartieri “sono stati bombardati indiscriminatamente”, e tra gli edifici colpiti dall'artiglieria russa c'è anche un ospedale pediatrico. “L'intento di Vladimir Putin è uccidere più ucraini possibili, è una guerra contro i cittadini, pè un genocidio”. Secondo quanto raccontato da Olrov da cinque giorni le autorità starebbero provando ad aprire un corridoio umanitario, visto che “la metà dei residenti, 200mila persone, vorrebbero lasciare la città”, ma i russi non lo permetterebbero. “Sono stati distrutti anche alcuni dei bus che usiamo per trasportare i civili. Alcuni cittadini hanno provato a uscire usando i loro veicoli ma le truppe russe non li hanno fatti passare”, ha affermato il vicesindaco.

Il politico 43enne non vuole però sentir parlare di resa. “I nostri combattenti difenderanno la città fino all'ultimo colpo”, perché “Mariupol ha un futuro in solo in Ucraina”, e “non ci sarà mai una Mariupol russa, sarà un deserto”, ha assicurato. La città è uno dei principali obiettivi dell'offensiva russa sia per la sua strategica posizione sul mare ed essendo parte dell'oblast di Donetsk, la regione separatista, sia perché una delle roccaforti del battaglione nazifascista Azov. Ma per Olrov quest'ultima è solo una scusa che fa parte della “narrativa” che Putin vorrebbe imporre. “Azov non c'entra niente, tanto i loro obiettivi sono tutti civili”, ha affermato.