Il marito accusato di aver drogato la moglie facendola violentare da 83 uomini

Avrebbe drogato la moglie per 10 anni invitando decine di uomini a casa sua perché la violentassero mentre lei era incosciente. Non solo. Avrebbe anche registrato tutto. E conservato meticolosamente quei video in una chiavetta USB, all'interno di un file chiamato "Abusi". È una storia ai confini della realtà quella che arriva dalla Francia, e più precisamente da un piccolo paese del sud, non lontano dalla costa azzurra.

Secondo le accuse, pesantissime, l'uomo avrebbe permesso a 83 uomini di stuprare sua moglie. I due coniugi, entrambi pensionati, stavano insieme da 50 anni, e avrebbero anche tre figli. Gli abusi - in tutto 92 - sarebbe andati avanti dal 2011 al 2020. L'uomo avrebbe reclutato i presunti stupratori su un sito on line, in particolare su una chat room chiamata "A son insu" ("a sua insaputa").

Per stordire la moglie avrebbe usato un farmaco a base di Lorazepam, della famiglia delle benzodiazepine, che metteva nella cena della donna. Ovviamente a sua insaputa. Le forze dell'ordine sono riuscite a identificare 51 degli uomini che avrebbero violentato la donna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il marito della vittima gli avrebbe chiesto di parcheggiare lontano dall'abitazione e di non portare in casa odori forti per non svegliare la compagna. Alcuni dei presunti stupratori sarebbero tornati in quella casa più volte. Molti di loro hanno detto di non sapere che la donna non aveva acconsentito a quei rapporti pensando che si trattasse di una messinscena. La vittima non si sarebbe accorta di nulla, almeno fino a quando la polizia non ha trovato quei video dell'orrore.

