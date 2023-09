Mario Draghi accetta l’incarico in Europa, Meloni: "Buona notizia, non è contro governo"

Mario Draghi ha accetto il nuovo incarico che gli è stato assegnato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, quello di delineare una strategia sul futuro della competitività dell'industria Ue per tenere testa a Cina e Usa. "È una buona notizia, non è assolutamente" contro il governo, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, ricordando che la scelta dell’ex presidente del Consiglio italiano è motivo di orgoglio e che Draghi "è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione".

Poi la premier torna all'attacco sul commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni. "Io sono una persona abituata a dire quello che pensa, ho trovato facesse molte interviste nell'ultimo anno per redarguire e dire la sua sull'operato del governo, ecco, non so se accade nelle altre nazioni. I commissari non è che fanno il lavoro del loro governo però un occhio ogni tanto. Ho visto un approccio più critico che non collaborativo - ha detto la presidente del Consiglio nella registrazione di Porta a Porta -, ma non vuol dire che io voglia litigare o discutere con Paolo Gentiloni".

Cosa farà Mario Draghi per l'Ue

"Dobbiamo guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi in questa fase, per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi - una delle grandi menti economiche europee - di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea", ha annunciato inaspettatamente la von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione.

L’ex numero uno della Bce torna in campo per preparare un rapporto sul futuro della competitività europea dimostrandosi sempre al fianco dell'Europa per le importanti sfide che l'attendono. Von der Leyen avrebbe chiesto a Draghi di approfondire "un tema di assoluto interesse comune, in un quadro geopolitico in rapida evoluzione", accendendo un faro "su come funzionano le relazioni che governano la competitività tra paesi o tra aree a livello globale". Di recente l’ex presidente del Consiglio ha dichiarato che servono nuove regole nell'Eurozona e più sovranità condivisa, specificando che non possiamo più dipendere dalla Russia per l'energia, dalla Cina per l'export e dagli Usa per la sicurezza.

Carlo Calenda lo vede già come capo del prossimo Consiglio europeo. "Ottima notizia. Speriamo di vedere #Draghi alla guida dell’UE", ha scritto il leader di Azione in un post su X (ex Twitter). Draghi è pronto a collaborare con l’Europa ma per il momento non sembra essere affatto interessato a ricoprire incarichi istituzionali, come assicurano fonti a lui vicine.

